Luis Miguel Rodríguez reaparece con nueva conquista tras el 'dardo' de Ágatha Ruiz de la Prada

MADRID, 21 (CHANCE)

Ágatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez formaron una de las parejas más unidas y enamoradas del papel couché durante los casi dos años que duró su historia de amor - que terminó a finales de 2019 después de una infidelidad del empresario - y, a pesar de que todos creímos que se darían una segunda oportunidad tras la ruptura de la diseñadora con Luis Gasset hace unos meses, la ex de Pedro J. Ramírez ya ha pasado página y lo último que se plantea es una reconciliación con el 'rey de la chatarra'.

"Yo le quiero mucho pero es imposible volver con él. Tiene mucho vicio. Para que te quiera Luismi te lo tienes que ganar", ha reconocido Ágatha en un evento celebrado en FITUR, tal y como recoge la revista Diez Minutos que, además, desvela que la colorida diseñadora ha dejado entrever que vuelve a tener el corazón ocupado: "Ágatha está feliz" confesaba enigmática, sin querer más detalles de su nueva ilusión sentimental.

Ajeno a este 'dardo' con el que su ex le vuelve a llamar mujeriego, Luis Miguel Rodríguez continúa con su frenética agenda social y, después de asistir al funeral en memoria de Jaime Ostos, se dejó ver muy bien acompañado en la inauguración del restaurante que Jaime Martínez Bordiu y su mujer, Marta Fernández, acaban de inaugurar en el centro de Madrid.

¿Su nueva conquista? Una atractiva mujer llamada Olga que, al ver a las cámaras, no dudó en salir huyendo mientras Luis Miguel, acostumbrado a crear expectación allá por donde va, le llamaba para continuar la noche en otro sitio.