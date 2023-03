Luis del Olmo defiende públicamente a Don Juan Carlos I

MADRID, 11 (CHANCE)

A pesar de no tener ninguna causa abierta con la justicia española, Don Juan Carlos I sigue en Abu Dabi y parece que no va a volver a residir en España. Al menos por el momento. Después de todas las polémicas que ha protagonizado en los últimos años, el emérito sigue en un segundo plano, pero cada vez que hace una aparición pública, la pregunta es la misma, ¿cuándo volverá a España?

La última vez que le vimos fue en Francia cuando su amigo, Mario Vargas Llosa, le invitaba a la ceremonia de ingreso en la Academia Francesa. Allí mismo anunciaba ante los medios de comunicación su deseo de regresar pronto a España y poder reencontrarse con esos amigos y familiares a los que echa de menos.

En agosto de 2020 Casa Real hacía pública una carta del emérito a su hijo, el Rey Felipe VI, en la que dejaba por escrito su intención de marcharse a Abu Dabi. Una estrategia mediática para mantenerse en un segundo plano tras hacerse públicas sus causas judiciales. Desde entonces, solamente hemos visto al Rey Juan Carlos una vez en España: el año pasado en Sanxenxo.

Europa Press ha hablado en exclusiva con Luis del Olmo y le hemos preguntado por Don Juan Carlos, a quien defiende y explica que debería poder venir a España si es lo que él desea: "el Rey que haga lo que quiera, lo que le apetezca. Ya es muy mayor y bueno, ha pasado lo mejor y lo peor. Larga vida para este hombre".

El periodista se mostraba de lo más sincero y nos confesaba que, a pesar de que sus últimos años en España no habían sido ejemplares, él prefiere quedarse con los primeros años de su reinado: "ya, pero él ha cumplido con su labor. La última página no es precisamente ejemplar pero yo recuerdo el primer tiempo y la primera época del rey, me quedo con esa".