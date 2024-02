Luis 'Pinocho', contento tras reunirse con su abogado, Fernando Osuna

MADRID, 2 (CHANCE)

Luis 'Pinocho' ha decidido emprender acciones legales para ser reconocido como el hijo de Bernardo Pantoja. El joven ha acudido al bufete del abogado Fernando Osuna en Sevilla en busca de respuestas sobre la demanda de paternidad que ha interpuesto. Las imágenes de Europa Press han mostrado al supuesto hermano de Anabel Pantoja y a su abogado entrando juntos al bufete, portando documentos en la mano.

Tras la reunión, Luis se mostró feliz y esperanzado: "Salgo bastante contento". El joven asegura haber proporcionado todas las pruebas necesarias para demostrar su parentesco con Anabel y seguir adelante con este proceso: "Todo lo tiene Fernando y ya está, y, bueno, va todo en buen camino. Aparte del audio hay bastantes cosas más, ¿no?".

Cuando se le ha preguntado por su relación con la sobrina de Isabel Pantoja, 'Pinocho' se ha mostrado discreto: "Tú te has enterado, ¿no? Yo no quiero hablar de ella porque no tengo que hablar de ella, pero es que no te voy a contestar a eso". Además, ha evitado confirmar si Anabel ha intentado ponerse en contacto con él recientemente, aunque le aconseja someterse a la prueba de paternidad: "Yo no soy abogado, pero si no se presenta no haría bien en no presentarse* creo yo, vamos, bajo mi punto de vista".

Sobre el rumor de que Kiko Rivera podría ayudarlo con la demanda, 'Pinocho' ha sido claro: "Habéis dicho que Kiko, pero yo en ningún momento he dicho que sea Kiko". La incertidumbre y la expectación rodean este inesperado giro que podría dar la vida de Luis 'Pinocho' y la familia Pantoja.