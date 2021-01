Luís Pousa recibe el XLI Premio Afundación de Periodismo Julio Camba

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 20 (EUROPA PRESS)

Afundación ha entregado este miércoles, en un acto marcado por las medidas anticovid, su XLI Premio de Periodismo Julio Camba a Luís Pousa por su artículo 'En Madrid llueve mal', publicado en La Voz de Galicia.

Durante el acto, han acompañado al premiado, además de las otras dos finalistas, Marta Villar y Noemí Sabugal, el director gerente de Afundación, Pedro Otero Espinar, que ha iniciado la ceremonia elogiando la figura de Julio Camba, un hombre que "que reunía en su prosa una serie de ingredientes que la hicieron única, diferente, brillante y un referente en el ámbito de las letras".

El escritor Alfredo Conde fue el encargado de leer el acta del jurado, en el que ha ejercido como presidente y del que formaron parte en esta edición como secretario el director de comunicación y Relaciones Institucionales de Abanca, Isaac González Toribio, y como vocales la escritora Elvira Lindo, el director de Ámbito Cultural de El Corte Inglés, Gervasio Posadas, el escritor Ramón Pernas y la ganadora de la pasada edición, Cristina Sánchez-Andrade.

Por su parte, el ganador ha agradecido el apoyo de sus compañeros de la Sección Local del periódico La Voz de Galicia, según su opinión "la sección más importante del periodismo"". Al mismo tiempo, ha destacado la calidad de los artículos finalistas. "Todos venimos de un año muy complicado, y yo en este momento me acuerdo especialmente de mi madre. Me hace muy feliz poder compartir una alegría con la gente que me quiere", ha dicho Luís Pousa.

El premio, al que se presentaron 93 artículos publicados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, está dotado con 10.000 euros. Su fallo, que debería haberse realizado en 2020, se retrasó hasta este miércoles por causa de la pandemia.

PREMIO DE MICROTEATRO DE LA MEMORIA

Por otra parte, la actriz y periodista Ana Abad de Larriva ha ganado el I Premio de Microteatro de la Memoria, convocado por el departamento de Memoria Histórica de la Diputación de Pontevedra y la Escuela de Arte Dramático de Galicia (ESAD), con la pieza 'Un biolo na noite'.

El jurado destacó la obra entre los 22 trabajos presentados por su empatía al abordar la situación de las mujeres en la guerra y en la posguerra en Galicia, así como por los recursos teatrales y lo "excelente" del tratamiento lingüístico.

'Un biolo na noite' se basa en hechos reales: la historia de Guillermo Vicente Santiago, el último alcalde republicano de Tui, que luego del golpe franquista -y durante cuatro años- vivió escondido en un agujero en la bodega de la casa de su madre María, donde murió enfermo de tuberculosis y donde tuvo también que ser enterrado en secreto para que la familia no sufriera represalias.

El eje central de la pieza pretende poner en valor a figura de María, quien recorría los montes para ir a buscarle las medicinas a su hijo y vendía roscas en la feria para poder mantenerlo.