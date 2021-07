Luis Rollán aclara su sentimiento de paternidad

MADRID, 4 (CHANCE)

Todavía no hemos asimilado la buena nueva de Luis Rollán. El colaborador reconocía ayer en su programa 'Viva la vida' que tenía un sentimiento de paternidad muy fuerte desde que se separó de su última pareja y había hablado con Sofía Cristo porque a ella le pasa algo parecido... lo que podría dar lugar a que los dos fueran padres en común, ya que tienen el mismo proyecto.

Lejos de desatar todas las alarmas, Luis ha hablado con Europa Press y nos ha confesado que es una idea que tienen ambos, pero en ningún caso se ha llevado a cabo ya, sino que tienen que pensarlo bien: "Bueno no hay enhorabuena porque no hay nada, no se puede hacer noticia de lo que no hay".

El colaborador de televisión acababa en 'Viva la vida' y se iba directo para un conocido restaurante de la capital de Madrid donde estaba pinchando Sofía para reencontrarse con ella tras hacerse pública la noticia. Cuando le preguntamos si prefiere niño o niña, enseguida grita la hija de Bárbara Rey desde el fondo: "Trillizos".

No cabe duda de que hay una gran amistad entre ambos y del grado de confianza que tienen, por eso bromean con la noticia aunque Luis Rollán aseguraba que era un proyecto de futuro porque la idea de ser padre le rondaba desde hace mucho tiempo atrás.