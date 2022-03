Luz Casal: "Estoy en una situación estupenda"

MADRID, 3 (CHANCE)

Hoy nos hemos enterado que Luz Casal, José Mercé y Hombres G se suman al Universal Music Festival 2022, una sorpresa que nos ha encantado, sobre todo porque siempre es un honor y un gustazo disfrutar de la cantante.

Hemos hablado con Luz Casal y nos ha confesado que hablar por teléfono con gente desconocida durante el confinamiento es de las mejores cosas que ha hecho en su vida: "Cuando decidí hacer esta acción, por así decirlo, yo estaba en Málaga con una pequeña maleta porque había ido para estar dos días y no quería acabar cantando en plan a capela aburriéndome yo y aburriendo a los demás. Entonces, con un par de personas hicimos el llamado de todo aquel que quiera que Luz le llame, que dejen su nombre en las redes y eso haremos".

La cantante nos desvela que esos encuentros virtuales con desconocidos le acercaron a otras realidades: "Esos sesenta días que dediqué todas las tardes hacer llamadas, pues te puedo decir que el 90% era gente que ni se esperaba la llamada ni a lo mejor habían ido a un solo concierto mío y para mí eso significaba por un lado tener contacto con las distintas realidades y por otro era como ofrecer a alguien aunque fuera unos minutos para que contarán lo que quisiera o por lo menos se sintieran acompañados y te puedo decir que ha sido una de las cosas mejores que hecho en mi vida, tener la sensación cuando colgaba esa llamada de que le había dado un poco de alegría alguien o que le había dado una frase que le reconfortaba, o que le había precisamente alegría porque era yo la que le llamaba".

La artista explica en qué momento de su vida se encuentra: "Estupendo, o sea, personalmente con muchísima ilusión, como con ganas. Me despierto siempre con bastante motivo, no necesariamente porque tenga un compromiso, sino con ganas de crecer y luego en los aspectos digamos más generales pues afectada por algunos momentos situaciones como las que vivimos en estos días, como es natural".

Luz Casal nos asegura que: "No vivo en un sitio apartado, me interesa conocer que es lo que pasa en el mundo y lo que me rodea, pero digamos que íntimamente estoy en una situación estupenda, en un momento bueno anímicamente y con ganas de que me pasen cosas, de hacer cosas que sean interesantes no solo para mí, sino que tengan también una correspondencia con lo demás".

En cuanto al haberse abierto en canal en un programa en el que hablaba de su infancia y adolescencia, Luz apunta: "Me parecía que después de pasado tanto tiempo tenía que soltar un poco, contar un poco porque ciertos aspectos de los que conté son los que han marcado mi carácter, mi manera de ser, incluso mi manera de interpretar y mi manera de estar en la música, entonces llegó el momento de hablar de una manera más directa de lo que ha sido mi infancia, mi adolescencia y el aspecto más íntimo".

La artista vuelve a los escenarios con muchísima ilusión: "Ganas, los nervios ya aparecerán un ratillo antes. Ganas y, además, en esta ocasión, este concierto voy a contar con la orquesta filarmónica de Galicia con los que hice ese concierto tan especial, con la banda también. Entonces quizás la única cosa que me quedó, que no me dio satisfacción fue que tuvimos un público reducido, un número muy reducido, a causa de la pandemia entonces es como dar la oportunidad a la gente que es muy seguidora de que puedan asistir a ese concierto en vivo, ¿no? Que luego podrán escuchar en el álbum, porque está reflejado tal cual ocurrió esa noche de 9 a 11 de esa gira tan corta, pero es una es una oportunidad de poder hacer aquello que hicimos en otro espacio, en otras condiciones, pero musicalmente dándole la oportunidad a la gente de que pueda ver ese concierto y escuchar ese concierto de esa manera tan especial".