Luz en el pelo: Iluminar para brillar

MADRID, 15 (CHANCE)

El poder está en la luz, aunque para iluminar nuestro cabello no siempre tenemos que recurrir a los rubios. Existen muchas maneras de conseguir ese efecto tan favorecedor que nos revitaliza y aporta energía a nuestra imagen. Las últimas técnicas en coloración, así como tratamientos que tratan desde dentro nuestra fibra capilar obran el milagro. Nuestros expertos te explican cómo iluminando tu cabello, cambiarás hasta de mirada.

Dando espacio a una intención

Mostramos lo que somos, pero también somos lo que queremos proyectar. "El brillo no es más que destellos de luz y el pelo es un fiel reflejo de cómo somos, así que no debemos menospreciar su capacidad para transformarnos también por dentro. La luminosidad que irradiamos lo hace desde distintos lugares como la piel, los ojos o nuestro pelo. Es toda una actitud que se muestra de dentro hacia afuera y que merece la oportunidad de ser vista", afirma Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Vibrando lumínicamente

Las mechas, sin lugar a dudas, pueden contribuir a que se vea una mayor luminosidad y es el recurso más recurrente. "Unos reflejos sutiles solo dos tonos más claros que nuestro color de base es suficiente para refrescar y darle una nueva vida a nuestra imagen. Si nuestro color es oscuro, los marrones o los cobrizos son suficientes para despertar nuestra energía", comenta Charo García de Ilitia Beauty & Science desde Balmaseda (Bizkaia).

Técnicas de luz

Los rubios hacen que tu melena se vea radiante, pero no son los únicos y tampoco es necesario que estos matices se apliquen en toda la melena. "La personalización es fundamental a la hora de aplicar el color, ya que no todas las personas tienen las mismas necesidades. Unas babylights sutiles, pero también unas money piece o una balayage, por separado o juntas, son perfectas según lo que busquemos, iluminar con más potencia o más sutilidad", añade Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Brillando por sí solo

El color puede aportar más luz, sin embargo, no en exclusiva, algunos protocolos reavivan el tono natural. "Los tratamientos de brillo se han convertido en tendencia gracias a que contribuyen a mejorar el estado de nuestra melena. Le dan fuerza e hidratación y eso se traduce en suavidad. Las escamas de la fibra capilar al estar más cerradas reflejan mejor la luz y refrescan el color, sea cual sea", indica Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).