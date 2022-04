Lydia Bosch, corta por lo sano. El favorecedor cambio de look de la actriz tras su preocupante caída de cabello

MADRID, 21 (CHANCE)

A raíz de la polémica protagonizada por Will Smith y Chris Rock en la Gala de los Oscar después de que el actor le diese un puñetazo por burlarse de la cabeza rapada de su mujer, Jada Pinkett, la alopecia femenina - enfermedad que padece la actriz americana - ha dejado de ser un tabú.

Y es que más mujeres de las que imaginamos sufren, en distintas épocas de su vida y por diferentes motivos (como los cambios hormonales o el estrés) una llamativa pérdida de cabello que, hasta ahora, intentaban 'ocultar' o 'disimular' por los posibles comentarios que su alopecia pudiesen provocar.

Sin embargo, y desde que Jada Pinkett hizo público el problema que padece, son varias las famosas que han desvelado su preocupante pérdida o debilitamiento de cabello, como Fabiola Martínez o, ahora, Lydia Bosch.

La actriz, que siempre ha presumido de una preciosa melena castaña con destellos cobrizos, nos ha sorprendido en el último evento al que ha acudido en Madrid - el estreno de la película '75 días' - con un radical y favorecedor cambio de look.

"Corte por lo sano" nos ha contado, confesando que, a raíz de padecer el Covid y por el estrés que ha sufrido en los últimos meses, "el pelo se empezó a caer, a estar manido..." y decidió sanear su melena apostando por un corte shaggy con flequillo que le sienta de maravilla.

Un cambio de look del que ha presumido orgullosa en sus redes sociales, dando más detalles de los motivos que la empujaron a este radical corte de pelo: "Corte por lo sano. Dícese del procedimiento más rápido y sin miramientos para solucionar un problema. Esto es lo que he hecho para sanear mi pelo y volver a darle rollo después de un periodo donde, a consecuencia del Covid, sumado a unos meses posteriores de alto nivel de estrés, afortunadamente todo con final feliz, el pelo se me caía de forma muy preocupante, estando debilitadísimo y muy pobre. De ahí que últimamente siempre fuese con el pelo recogido".

Además de agradecer a su peluquero lo guapísima que la ha dejado, Lydia ha aprovechado para recomendar unas cápsulas que han frenado su alopecia y que han provocado la salida de nuevos pelos, gracias a los que, poco a poco, está superando su problema. ¡Dale al play y no te pierdas las primeras imágenes de la actriz con el pelo corto!