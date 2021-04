Lydia Bosch desmiente el embarazo de su hija Andrea Molina: "Es absolutamente falso"

MADRID, 14 (CHANCE)

La publicación de unas imágenes de Andrea Molina con una sospechosa barriguita han dado pie a todo tipo de rumores acerca de un presunto embarazo de la hija de Lydia Bosch y Micky Molina después de varios años de relación con Juan Fernández, integrante del grupo musical 'Marlon'.

Una noticia que Lydia Bosch, muy seria, ha aprovechado para desmentir tajantemente ante nuestras cámaras, negando que su hija mayor la vaya a convertir en abuela por el momento: "Es absolutamente falso".

Confesando que "no he visto" las fotografías que han dado pie a todos los rumores, en las que se ve a Andrea mostrando su tripita mientras su íntima amiga Ana Fernández - protagonista de 'Las chicas del cable' y novia de la otra mitad de Marlon, Adrián - Lydia prefiere no entrar en explicaciones y, tras desmentir la noticia, guarda silencio ante todas nuestras preguntas. En el siguiente vídeo te mostramos su reacción, molesta, tras la falsa noticia del embarazo de su hija: