Lydia Lozano, demoledora con Isabel Pantoja a su llegada a Sevilla para la boda de Isa Pantoja

MADRID, 13 (CHANCE)

Empiezan a llegar a Sevilla los invitados a la boda de Isa Pantoja y Asraf Beno. La primera a la que hemos podido ver en la estación del AVE de Santa Justa ha sido a Lydia Lozano, que siempre ha presumido de su buena relación con la hija de Isabel Pantoja y no se ha querido perder su 'sí quiero' al modelo marroquí, marcado por las ausencias.

Las más llamativas, sin ningún género de dudas, la de la tonadillera, con la que la popular colaboradora televisiva se ha mostrado muy crítica: "No me da tristeza, a mí me parece fatal. Imagino que todo el mundo vendrá para apoyar a esta niña, ¿para qué tiene a una madre? Para nada, es no tener a una madre, me parece increíble" ha confesado sin dar crédito a que la viuda de Paquirri no esté al lado de su hija en un día tan importante para ella.

"Una madre tiene que ir a la boda de sus hijos aunque no le guste el novio. ¿Quién no ha salido con un chico que no le gusta a tu padre o a tu madre? Pues todo el mundo. Me parece fatal" ha sentenciado, destacando lo conciliadores que se han mostrado tanto Dulce como Jorge Javier Vázquez, ofreciéndose a no ir al enlace si a Isabel Pantoja le molestaba porque su relación con ambos es de lo más tirante.

Sin embargo, y a pesar del desprecio que la tonadillera ha hecho a Isa al no asistir a la boda, Lydia tiene claro que será una celebración inolvidable. "Me imagino que Isa y Asraf lo habrán preparado con muchísimo cariño. El sitio me vuelve loca, muy árabe, muy andaluz. Y si es verdad lo que han dicho que son tres horas de cocktail y un plato solo me vuelve loca la boda. A mí lo que me gusta es estar hablando con todo el mundo y tomando cañas" ha confesado sonriente.