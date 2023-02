Lydia Lozano desmiente que haya ido a un local de intercambio de parejas

MADRID, 8 (CHANCE)

Tarde complicada para Lydia Lozano. 'Sálvame Diario' anunciaba que algunos de sus colaboradores más conocidos habían sido vistos en un local de intercambio de parejas y, sin esperarlo, la más ha afectada ha sido ella. Era Carmen Alcayde quien daba la información y, minutos más tarde, recibía la llamada de su compañera recriminándole que lo hubiese hecho público y explicando los matices.

Fuera de sí y completamente rota, Lydia hablaba al otro lado del teléfono para desmentir no solamente la información de Carmen, sino también el testimonio de una persona que estaba invitada al programa con una máscara: "Nos conoces a Charly y a mí, yo fui a un cumpleaños y me fui a las once e la noche, este señor está diciendo que voy sin mi marido, que se quite la máscara y que me diga cuántas veces he ido y con los tíos que he ido".

Al parecer, la colaboradora solamente habría estado en este local una noche, celebrando un cumpleaños, y le ha dolido que su compañera haya dado esta información, señalándole públicamente: "Tenías que haberte subido al pulpillo a decir 'es mentira', pero no has tenido los huevos de hacerlo, yo por ti hubiera dado la cara".

De las lágrimas de Lydia, pasábamos a ver en pantalla a una Carmen completamente destrozada al ver que había fallado a su amiga y explicaba que lo había contado como algo gracioso y que en ningún momento pensaba que le iba a provocar tanto daño. Jorge Javier Vázquez intervenía en la conversación entre ambas para quitarle hierro al asunto y, finalmente, la del chuminero perdonaba a la colaboradora: "Te perdono, eres muy buena gente".

Una tarde incendiaria en la que Carmen también ha recibido un mensaje por parte de Charly en el que le ponía que se había quedado sin un amigo por haber dado esa información falsa. Sin embargo, a pesar de la negativa de Lydia, Patricia Donoso entraba en escena y escribía al presentadora para confirmar la noticia.