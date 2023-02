Lydia Lozano se enfrenta a su peor tarde en 'Sálvame Diario'

MADRID, 9 (CHANCE)

Carmen Alcayde desvelaba este miércoles por la tarde una noticia bomba sobre Lydia Lozano. Al parecer, la colaboradora habría acudido a locales de intercambio de su pareja con su marido, una información que la propia periodista desmentía en directo llamando fuera de sí y completamente rota por la 'traición' de su amiga. Esta tarde, ha acudido al programa dispuesta a aclarar todo, pero lo cierto es que ha terminado derrumbándose en varias ocasiones.

Lydia ha explicado de nuevo que solo acudió a dicho local en una ocasión para celebrar un cumpleaños y aprovechaba su espacio en el programa para reprocharle a Carmen que no le hubiese llamado antes de dar la información, ya que entre ellas hay mucho más que una relación laboral.

Carmen, muy angustiada por la 'metedura de pata' que ha tenido con su amiga, le preguntaba en directo si le iba a perdonar algún día y Lydia confesaba que era un mujer que no suele guardar rencor a las personas, pero que necesitaba tiempo y distancia para volver a retomar su relación. Además, dejaba claro que no entendía por qué dio su nombre y, mucho menos que después publicase unos stories en su red social de Instagram.

"Lo que hice aquí también fue una coña" explicaba Carmen, pero Lydia no entendía la broma: "Jugaste a este circo que ni te va ni te viene, haber dado la cara por mí como yo la di contigo cuando te pasó lo que te pasó, yo te creí, di la cara por ti y ni dije ni si sí ni si no. Hay cosas con las que no se juegan ni por una silla ni por sueldo, la amistad es sagrada".

Sin esperarlo, Alcayde aseguraba que hace mucho que no sale de fiesta con ella y, que aunque no duda de que sea mentira la información, no sabe lo que hace Lydia cuando sale... unas palabras que enloquecían a su compañera: "¿tú sabes la burrada que acabas de dcir? creo que el tiempo se acaba de triplicar, no quiero saber nada de ti".

Cuando Lydia se pensaba que lo peor ya había pasado, el programa anunciaba la entrada de Jimmy Giménez-Arnau como testigo protegido que acudía al espacio para hablar de Charly, lo que provocaba la salida inminente de la periodista de escena, asegurando que no iba a aguantar que un colaborador hablase de su marido.