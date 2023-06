Lydia Lozano llora desconsoladamente cuando se le pregunta por la declaración de amor de Kiko Hernández y Fran Antón

MADRID, 14 (CHANCE)

Kiko Hernández hacía una declaración de amor este martes en 'Sálvame Diario' hacia Fran Antón con la que conseguía dejar a todos sus compañeros boquiabiertos. Un acto de generosidad que el colaborador quiso tener con su programa de televisión y no con cualquier revista a la que venderle la exclusiva que ha sido aplaudido por todos sus seres queridos.

Este miércoles, el programa ha repasado una por una las palabras que Kiko tuvo hacia el que será su marido y lo cierto es que nos ha emocionado especialmente Lydia Lozano. La periodista no podía reprimir sus lágrimas cuando se hablaba de su compañero y aseguraba que cuando lo vio desde casa "lloré lo más grande, dije el otro día que era un genio, pero fue tan bonito ver a Kiko hablando así, yo no me lo podía creer ¡Qué maravilla!".

La colaboradora desvelaba que "me empezó a dar vueltas la cabeza desde que la conocí, momentos de todo y dije 'ya es libre'". Lydia tiene claro que "este paso no lo hubiese dado Kiko en la vida si no hubiese estado dentro de la familia ya, si no hubiese estado aceptado por su madre, por su hermana y de las peques...".

Lydia se alegra por el paso que ha dado Kiko porque considera que ya es libre para hacer y deshacer sin dar explicaciones a nadie. Terelu Campos le preguntaba si tiene ganas de invitar a su compañero y a Fran a su casa y ella, entre lágrimas confesaba que "cuando me dices lo de casa, pues es que hay que limar muchas asperezas".

"Durante mucho tiempo se ha hablado y se ha dicho si tengo una relación o no. Se ha especulado muchísimo sobre si tengo una relación sentimental. Ha llegado el momento de contar la verdad y esa verdad se define en que hace tiempo encontré a la persona que más feliz me ha hecho en mi vida. Hace tiempo encontré lo que es el amor de verdad. He encontrado al hombre de mi vida. He encontrado al mejor padre para mis hijas. Y he encontrado a la persona que más quiero en este mundo, y esa persona se llama Fran Antón" confesaba el martes Kiko en el plató de 'Sálvame'.