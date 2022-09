Lydia Lozano, más sincera que nunca en 'Sálvame Diario'

MADRID, 14 (CHANCE)

Lydia Lozano se ha enfrentado a hoy a un recorrido por toda su vida profesional. Desde sus inicios en televisión hasta su relación con Charly, la colaboradora de televisión ha hablado como nunca ante sobre los aspectos de su vida más personales en la sección: 'Lydia Lozano frente Lydia Lozano'.

"Siempre cuento la anécdota de que cuando empecé en 'Tómbola', mi hermano le pidió la prueba de ADN a mi madre" confesaba Lydia cuando comentaba cómo se fue introduciendo en el periodismo de crónica social... pero lo cierto es que a quien más se parece es a su padre: "de mi padre heredé el sentido del humor, era muy brillante, era muy británico, le encantaba tener la casa llena de gente y eso era tan divertido, era una burbuja de risas".

La periodista ha tenido que recordar la trágica muerte de su hermano por Covid y ha confesado que su madre lo lleva como puede: "con 93 años es muy difícil la pérdida de un hijo, pero sobre todo... siempre la estamos animando, pero es muy difícil, pero sobre todo porque fueron 45 días sin verle", una confesión que emocionaba a la colaboradora.

En cuanto a su relación matrimonial con Charly, Lydia ha asegurado que lo que más le une con su marido es que, ante todo, son mejores amigos: "No concibo la infidelidad, pero cuando llegas a una edad y decides compartir la vida con esa persona... el que él se fuera con otra mujer o yo con otro hombre, no lo concibo. Es un hombre que es mi mejor amigo, mi amante, mi marido, pero sobre todo mi mejor amigo y esa confianza no la tiene todo el mundo".

Y no ha terminado de relatar su amor con Charly sin hacer un reproche al resto de los colaboradores: "Mis compañeros no han sido justos cuando han hablado de Charly, cuando han hablado de él no ha sido bonito". Muchas han sido las veces que se ha hablado del arquitecto en plató, molestando a la periodista puesto que siempre le ha querido mantener al margen.

Por último, el programa le ha puesto unas imágenes de su cobertura en La Palma cuando erupcionó el volcán el año pasado y ha querido mandar un mensaje muy directo al Gobierno: "En 'Sálvame' yo he llorado mucho, pero 'Sálvame' me ha hecho hacer cosas como estas, aquí hemos hecho cosas muy bonitas. Quiero aprovechar mirando a cámara para decir que el volcán se apagó, pero que el Gobierno mande el dinero para La Palma, que todavía no ha llegado. Sigue emergente el calor, todavía no ha llegado ni un duro".