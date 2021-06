Lydia Lozano nos explica cómo fueron los días previos a la muerte de Mila Ximénez

MADRID, 30 (CHANCE)

Lydia Lozano se ha mostrado estos días en 'Sálvame Diario' muy afectada por la muerte de su compañera y amiga, Mila Ximénez. Y es que aunque las dos hayan tenido las mayores discusiones de ese programa, se querían y todos los colaboradores son como una gran familia a pesar de las subidas y las bajadas.

Le hemos preguntado a la periodista por la mudanza de Mila Ximénez y sobre los regalos que les ha dejado a sus compañeros de programa y nos ha asegurado que: "Sabes lo que te digo, me estoy enterando por ti, solo he visto el vídeo de la mudanza y lo tuve que quitar, me daba mal rollo. Son íntimos amigos y a los íntimos amigos hay que dejarles cosas, me alegro muchísimo".

Lydia nos ha explicado que los días previos al fallecimiento de Mila Ximénez todos eran conscientes de cómo se encontraba la compañera, pero a pesar de eso ha sido una noticia muy dura: "Hay que tener una cosa muy en cuenta, nosotros sabíamos desde hace una semana que estaba sedada, esperábamos todas las tardes que levantaran el teléfono... aún así los homenajes han sido duros, pero gracias a Jorge Javier, y lo diré siempre, lo hizo mucho más fácil".

Sobre la presencia de Antonio David en el tanatorio de Mila Ximénez, Lydia Lozano ha asegurado que cada uno es libre de ir o no a un tanatorio y que en eso no se va a meter: "En esas cosas no me voy a meter, una cosa es la docuserie y otra cosa son los sentimientos, la gente que quiera ir a un tanatorio es libre".

De lo que sí que nos ha querido hablar la periodista es de la época en la que conoció a José Luis Moreno y sobre el dinero que le sigue debiendo: "Lo primero que me dijo hace años es que era médico y ayer me enteré que no lo era, luego me debía dinero y no me lo ha pagado. Le mando muchos besos a su sobrina Natalia porque todas las veces que se llamó para recuperar ese dinero la que contestaba era Natalia, no él, no sé si ella estará implicada". Aún así, la colaboradora de televisión confesaba que: "Mantengo la presunción de inocencia, pero llevan dos años investigándole".