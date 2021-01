Lydia Lozano podría haber sido desleal a Charly con Miguel Temprano

MADRID, 21 (CHANCE)

Bastante tiempo llevaban sin hablar de nuestra queridísima Lydia Lozano. Y es que la colaboradora de televisión, que ya sabemos que se moja en todos los temas informativos, en esta ocasión ha querido guardar silencio y no hacer ninguna declaración sobre la información que ha llevado su compañero Kiko Hernández a plató. Ya sabemos que cuando escasean los temas en Sálvame, algunos compañeros hacen de rabiar a la colaboradora.

En este caso, Kiko Hernández ha dejado el aire a primera hora del programa que Lydia Lozano habría tenido una relación con un paparazzi conocido de este país con el que le había sido desleal a su pareja. Algo que nos ha dejado muy sorprendidos a todos, ya que la periodista no suele hablar de su vida privada y además, lleva felizmente enamorada de Charly desde hace muchos años.

Cuando el programa ha puesto en el pantallón la imagen de Miguel Temprano para desvelar quién era la persona con la que Lydia habría sido desleal a su marido, la colaboradora ha confesado: "Yo no voy a hablar del tema". Kiko Hernández, que parece que esta tarde tenía a su compañera entre ceja y ceja, no paraba de hacerla preguntas, pero esta lo tenía muy claro: "Dime cuándo he estado con Miguel Temprano, tú que eres el que has sacado el tema, ahora te lo vas a currar tú porque yo no voy a decir ni 'mú'".

Enseguida el programa ha pasado a otro tema y Lydia Lozano ha conseguido por primera no hablar de un tema que le sacan en su programa, que ya sabemos que siempre es bastante complicado que consiga marcharse sin hablar de algo. No sabemos si hablaran de esto en los días que tenemos en adelante, pero lo cierto es que la colaboradora ha dejado muy claro que no iba a pronunciar ni una sola palabra al respecto.