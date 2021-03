Lydia Lozano reaparece en 'Sálvame Diario' tras su operación de las cervicales

MADRID, 4 (CHANCE)

La reaparición de Lydia Lozano no se ha hecho esperar y la colaboradora de televisión ha regresado hoy al programa 'Sálvame Diario' sentanda en una silla de escritorio con ruedas, color verde, y empujada por un cubana (con tipazo) que ha revolucionado a Jorge Javier Vázquez. Y es que ya sabemos que el presentador es muy bromista y en cuando ve a una persona con la que puede tener complicidad y que le levanta esa pasión que tiene en su cuerpo... no puede quedarse callado.

Las primeras palabras de Lydia Lozano nada más entrar a plató han sido para Mila Ximénez, ya que cuando esta reapareció públicamente, la colaboradora no estaba en plató porque continuaba recuperándose en su casa: "Ideal Mila, ideal con tu look, me encanta verte, todo el mundo me ha preguntado por lo que dijiste, estuviste estupenda, lo que venga ¡qué venga!".

Con esta guisa, Lydia Lozano ha hecho de nuevo una de esas tantas entradas triunfales en 'Sálvame' que quedan para el recuerdo de todos los espectadores, de hecho, la periodista se ha animado a mover las piernas un poquito y se ha puesto de pie para que le veamos la espalda como resultado final.