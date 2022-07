A.M. Best mantiene la calificación de 'A' a las principales entidades de Grupo Catalana Occidente

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La agencia de calificación A.M. Best ha confirmado la calificación 'A' y la calificación crediticia del emisor de 'a+', ambas con perspectiva estable, a las principales entidades operativas del Grupo Catalana Occidente en el negocio tradicional (Seguros Catalana Occidente, Plus Ultra Seguros, Seguros Bilbao) y también en el seguro de crédito, en el que opera a través de la marca Atradius, según ha informado el grupo asegurador hoy a través de un comunicado.

A.M. Best ha destacado la "fortaleza" del balance y la "adecuada" gestión de riesgos del negocio tradicional, así como la "solidez" del resultado operativo.

Este análisis también se traslada al negocio de seguro de crédito, donde la firma valora positivamente el balance, el comportamiento operativo y comercial y la gestión de riesgos de la unidad.

Además, la agencia ha tenido en cuenta el "buen" perfil de liquidez de Atradius y su prudente cartera de inversiones, así como su panel de reaseguro diversificado y de excelente calidad.

Este jueves, la aseguradora ha presentado sus resultados correspondientes al primer semestre del año, cuando ganó 287 millones de euros, un 20,2% más que en el mismo periodo de 2021.

Asimismo, la compañía registró entre enero y junio un aumento del 9% de su volumen de negocio hasta alcanzar los 2.878 millones.