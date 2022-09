Mabel Galaz 'desnuda' a la Reina en 'Letizia Real': "Busca la perfección y a veces pparece fría y altiva"

MADRID, 13 (CHANCE)

Siguiendo los pasos de la Familia Real como cronista de 'El País' desde hace 30 años, la periodista Mabel Galaz celebra el 50 cumpleaños de la Reina Letizia regalando a la monarca el libro 'Letizia Real'. Una obra con la que hace un primer balance de su historia desde que conoció al entonces Príncipe Felipe y se convirtió en Princesa de Asturias hasta su evolución como monarca, de la que se dice mucho pero se sabe muy poco.

Un libro que 'desnuda' a Doña Letizia y del que Mabel nos ha hablado en una completa entrevista en la que, aplaudiendo la figura de la Reina y su intenso trabajo al frente de la institución, analiza qué aspectos le quedan por mejorar para ganarse el cariño incondicional del pueblo.

CHANCE: Bueno, Mabel, lo primero de todo: enhorabuena. Qué orgullo plasmar tantas vivencias de las que hoy, sin duda, es una de las personas más importantes de nuestro país: la Reina Letizia.

MABEL GALAZ: Es toda una aventura. Yo he estado cerca de la información de la casa del Rey durante treinta años y creo que con motivo de su 50 cumpleaños, es un buen pretexto para hacer balance de todo lo que he vivido. Para analizar cómo ha sido la evolución de una mujer que era periodista y que decidió dejarlo todo para convertirse, primero en princesa y luego en Reina de España.

CH: ¿Qué recuerdo tienes de esa compañera que es Reina de España?

MABEL GALAZ: Yo no he trabajado nunca con ella pero tengo amigos comunes era una mujer muy perfeccionista, obsesionada con que todo saliera bien, muy profesional. Muy activa, un poco, lo que está siendo como Reina, buscando esa perfección, esa excelencia. Un poco obsesiva y muy competitiva.

CH: ¿Ya tenía dotes de empoderamiento, de pluma?

MABEL GALAZ: No, yo creo que nadie imaginaba, ni ella misma, que algún día podía convertirse en la Reina de España. Pero sí era una mujer con mucho carácter. La gran diferencia es que antes podía decir lo que pensaba y ahora no. Creo que tiene una imagen que es lo que ella debe mejorar, de a veces fría y altiva. Como busca la perfección y no quiere meter la pata ni que la vean en un renuncio, es una mujer que puede parecer fría, que controla mucho, parece que está presentando un telediario. Cuando la cámara se apaga, es una mujer mucho más relajada.

CH: ¿queda algo de la Letizia de la infancia?

MABEL GALAZ: Yo en la infancia no la he estudiado tanto, yo lo que he estudiado más ha sido el cambio de periodista a Reina. ¿qué queda? Yo creo que sí quedan cosas y que ella lucha para que queden. Creo que además, esa forma de ser de ella previa a convertirse en princesa, esa mujer que iba al mercado, que montaba en metro, que pagaba una hipoteca, que tenía una vida como el común de los mortales* creo que en estos tiempos de renovación de la monarquía viene bien que esté en un palacio y haga oír su voz para que sepa un poco también cómo vive la gente.

CH: Leía que la que hoy es Reina, se dormía con chaquetas, con abrigos, porque no tenía para calefacción.

MABEL GALAZ: Su familia era trabajadora, muy normalita. Cuando sus padres se divorciaron, imagino que pasó bastantes apuros económicos.

CH: 50 años de la Reina. ¿qué Reina hay ahora en España?

MABEL GALAZ: Creo que está buscando todavía su lugar. Una Reina que de la mano de Felipe VI, están intentando renovar la monarquía en un momento en que está muy cuestionada. Hay mucha gente que todavía no entiende porqué tiene que existir la monarquía. Ellos, lo que están encontrando, es un lugar y reinventar como digo, la monarquía en el siglo XXI.

CH: ¿Es la que manda en palacio, como muchos cronistas aseguran?

MABEL GALAZ: Quien manda es Felipe, sin duda, el jefe del estado. Ella es una voz que se escucha, pero sin duda, quién manda es Felipe VI y está muy bien que mande porque tenemos un buen rey.

CH: ¿Crees que es una reina feliz o que lleva su reinado agridulce?

MABEL GALAZ: Ella, según me ha dicho gente próxima a ella, ella está donde quiere estar. Nunca se es feliz al cien por cien, pero ha encontrado su lugar. El hecho de dejar de ser secundaria, de estar bajo las órdenes de Juan Carlos I y ser reina, creo que le ha dejado mucho en su lugar y está más contenta.

CH: ¿Le han puesto algún que otro obstáculo sus cuñadas, las infantas Cristina y Elena? ¿crees que le caen peor como Reina o como cuñada?

MABEL GALAZ: Yo creo que, por mucho que quieran, las Infantas no pueden ponerle ningún problema a Letizia. Sí que es verdad que a nivel personal, nunca han tenido buena relación. No la tuvieron ni como Princesa ni la tienen como Reina, ahora es prácticamente inexistente. Es una familia desestructurada, marcada por los escándalos de Juan Carlos I y por los problemas de Iñaki Urdangarín y eso rompió la familia definitivamente.

CH: ¿En algún momento crees que Juan Carlos ha sido un obstáculo para ella y que ahora se esté vengando del jefe de estado, su propio suegro, don Juan Carlos Borbón?

MABEL GALAZ: No fue un obstáculo, yo creo que ella no estaba de acuerdo con algunas de las prácticas que debía conocer. Nunca se han llevado bien. Antes disimulaban y ahora no hace falta que disimulen porque Juan Carlos es una etapa pasada.

CH: También se ha cuestionado mucho la relación entre Letizia y la Reina Sofía. ¿Se caen bien?

MABEL GALAZ: A ver, yo creo que tienen una cordial relación pero no es la relación que anunciaron que iban a tener. Letizia proclamó el día que se convirtió en princesa 'voy a seguir el ejemplo impagable de la Reina Sofía' y yo creo que ahora lo que dice es 'no quiero parecerme a la Reina Sofía' porque son dos personas totalmente diferentes, dos maneras de entender la monarquía diferentes. No tienen absolutamente nada que ver. Yo creo que al final eso se traslada a tener una relación cordial.

CH: ¿Es falsa la cordialidad de lo que hemos estado viendo este verano?

MABEL GALAZ: Puesta en escena por la institución y porque las dos están de acuerdo en apoyar a Felipe VI.

CH: Pero ha habido desplantes como abuela, hemos visto esas tensiones.

MABEL GALAZ: Yo creo que eso es la gran metedura de pata de Letizia. Se puso nerviosa porque se habían pactado las fotos de una determinada manera y, de repente, ella decidió hacerse una foto con las niñas dentro de la iglesia y ella intentó evitar esa foto. Parece mentira que siendo una mujer periodista y siendo tan inteligente, no se diera cuenta de que eso estaba siendo captado por alguien. Ella lo sabe, sabe que metió la pata y lo ha pagado caro.

CH: ¿Crees que España la ha perdonado, que España la quiere? Acaba de morir la reina Isabel II de Inglaterra, mira las conmemoraciones que hay, el jubileo de la reina Margarita de Dinamarca. Titulares a favor de almas monarcas, ¿Crees que el día de mañana se recordará así a Letizia?

MABEL GALAZ: Yo creo que tiene que hacer todavía mucho por ganar popularidad. Evidentemente yo creo que lo de Palma está olvidado y que ella lleva un camino diferente como se vio en la cumbre de la OTAN. Lleva camino de ser, más que una reina querida, una reina valorada, una reina muy profesional.

CH: ¿Crees que el comportamiento que está dando de su sobrina, Carla Vigo, eso le puede poner en desacuerdo?

MABEL GALAZ: Yo creo que hay que respetar a Carla, lo ha pasado muy mal en la vida y yo creo que es mejor que la dejemos fuera de todo esto. Yo creo que ella ejerce como tía, discretamente, pero ejerce como tía.

CH: ¿Reinará la princesa Leonor?

MABEL GALAZ: Eso también es para Rapel. Yo creo que esa es la gran* es la gran tarea que tiene Letizia: formar a Leonor como futura, como princesa y como futura reina. Es su asignatura y en eso trabaja pero ¿qué va a pasar? Nadie lo sabe.

CH: ¿Están enamorados Felipe y Letizia?

MABEL GALAZ: Supongo que en dieciocho años de matrimonio habrán tenido alguna crisis pero digamos que eso funciona.

?