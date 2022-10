Macarena Olona y la dirección de Vox medirán fuerzas este viernes en Málaga con actos simultáneos en la ciudad

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La exdirigente de Vox Macarena Olona y el aparato del partido medirán fuerzas este viernes en Málaga, donde han convocado actos simultáneos que obligarán a sus seguidores a elegir, tras semanas de desencuentros y críticas veladas.

Olona anunció hace días la celebración de una conferencia en Málaga bajo el título de 'La defensa de los derechos y libertades a través del TC: La inconstitucionalidad de los estados de alarma'. Tendrá lugar este viernes a las 20.00 horas en un hotel de la ciudad.

Se trata de una nueva parada de su ronda por diferentes ciudades españolas dentro de la que ya ha impartido conferencias similares en Granada o Murcia, donde ha sido víctima de intentos de boicot por parte de sus detractores.

Además, desarrolla una actividad paralela en distintos países iberoamericanos y ha inaugurado en Panamá la sede de una fundación desde la que, según apunta, se dedicará a luchar por la igualdad en contra de la ideología de género.

Mientras, Vox, a través de sus jóvenes, ha convocado un acto el mismo viernes invitando a todos sus afiliados y simpatizantes a un encuentro con los diputados y parlamentarios por la provincia para conocer su actividad de primera mano.

Se trata de una reunión convocada a las 20.00 horas en la sede provincial del partido, tan solo media hora después del acto de Olona y en la otra punta de la ciudad.

La propia Olona ha reaccionado en Twitter a esta coincidencia. "Podría posponer el acto para no contribuir al circo, pero sería una falta de respeto hacia quienes no admitís presiones ni chantajes. Nos vemos el viernes en Málaga. Y no os preocupáis, yo no paso lista", ha adelantado la que fuera candidata de Vox a las elecciones andaluzas el pasado mes de junio.