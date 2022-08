Macarena Olona reaparece en redes sociales y anuncia que empezará el Camino de Santiago el día 29

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La exdiputada de Vox Macarena Olona, que abandonó la política a finales de julio alegando motivos de salud, ha reaparecido en la red social Twitter anunciando su intención de iniciar la próxima semana el Camino de Santiago desde Sarria (Lugo).

Tras semanas de 'silencio' en las que se desataron especulaciones sobre los motivos de su retirada, Olona publicó este domingo un primer mensaje en la citada red social agradeciendo el apoyo recibido: "Con cada mensaje, palabra de aliento, abrazo, estáis marcando mis pasos. Voy de vuestra mano. Camino a vuestro lado. Donde quiero estar", ha escrito.

Y este lunes ha publicado otro mensaje, esta vez en Instagram, reiterando su agradecimiento "por cada mensaje, palabra de aliento, cada abrazo" que ha recibido desde que anunció su "obligada parada en la política por el peor motivo, la salud".

"Os lo aseguro, habéis marcado mi camino desde entonces. Me habéis acompañado. He sentido que no caminaba sola y que vosotros me llevabais de la mano", ha puesta en el mensaje recogido por Europa Press.

SE OFRECE A PAGAR LOS GASTOS DE QUIEN NO PUEDA

Olona completa el mensaje anunciando su intención de iniciar el Camino de Santiago la próxima semana en cumplimiento de una promesa que se hizo cuando estuvo en Panamá, adonde viajó en marzo por el fallecimiento de su padre. "Ahora voy a cumplir mi promesa al Santo Apóstol. En agradecimiento por la vida y la luz que me ha dado --señála--. Recorreré el Camino de Santiago desde Sarria, del 29 de agosto al 2 de septiembre".

Es más, la exdiputada de Vox invita a sus simpatizantes a acompañarla en esta travesía de más de cien kilómetros a pie, incluso se muestra dispuesta a correr con los gastos: "A todos los que queráis recorrerlo, será un placer que lo hagamos juntos. Yo me haré cargo del gasto si la dificultad para no hacerlo es económica".

Macarena Olona, que antes de ser candidata en Andalucía era secretaria general del grupo de Vox en el Congreso, anunció su abandono de la política el pasado 29 de julio "por razones médicas" ajenas a su voluntad y que le hacían "incompatible" continuar. En su perfil de Twitter tiene fijado un mensaje de agradecimiento a Santiago Abascal, presidente del partido. Hace unos días fue sustituida por Manuel Gavira como portavoz de Vox en Andalucía.