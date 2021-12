La madre y los abuelos de Omar Montes se pronuncian tras las amenazas de muerte recibidas por el artista

MADRID, 2 (CHANCE)

Intentando mantenerse en un segundo plano mediático pese a la inmensa popularidad de Omar Montes, su madre y sus abuelos han apoyado al artista en su regreso a los escenarios en la sala 'La Riviera' de Madrid tras las amenazas de muerte y los insultos que ha recibido recientemente a través de TikTok por parte de unos presos de la cárcel de Villena (Alicante). Una preocupante noticia a la que sin embargo los pilares más importantes de su vida prefieren quitar hierro, asegurando aunque preocupados el asunto ya está siendo investigado por la policía.

Eso nos ha contado Rodolfo, abuelo de Omar y uno de sus mayores fans, al que vimos bailar animadamente durante todo el concierto. "Lo colgaron en la red pero están investigando y nosotros no sabemos", ha señalado, confesando que están tranquilos pese a las amenazas y, sobre todo, "orgullosísimos" de todo lo que ha conseguido su nieto.

Su abuela Mari Ángeles, por su parte, nos ha contado que ella sí está algo inquieta por los mensajes que ha recibido Omar. "Son preocupantes y yo no me siento bien. Me lo mandaron al móvil y yo hablé con su abogado, pero mi nieto no le ha dado importacia", ha confesado.

Mari Ángeles, su madre, ha preferido mantener la cautela y, a pesar de hablarnos de la meteórica carrera de Omar y desvelar que le ve cantando con Madonna "porque es maravilloso, ya ha llegado muy lejos y va a más", ha evitado hablar de las amenazas de muerte porque "estamos en el concierto, hemos venido a divertirnos y quiero estar contenta y feliz".

Además, la madre de Omar nos ha contado cómo es el artist en las distancias cortas, confesando en qué ha cambiado desde que saltó a la fama. ¡Dale al play y no te pierdas sus emotivas declaraciones!