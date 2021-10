La madre de Anabel Pantoja, Mercedes Bernal, impasible a los durísimos ataques de Kiko Rivera hacia su hija

MADRID, 11 (CHANCE)

Se rumoreó durante varios días y este lunes por se confirmó, a golpe de exclusiva. Kiko Rivera ha perdonado a Isabel Pantoja tras su emotivo reencuentro en Cantora tras la muerte de su abuela, pero ha centrado sus iras en otro miembro de la mediática familia, Anabel Pantoja. Durísimo, el Dj carga contra su prima, a la que llama "egoísta" y acusa de haber tenido un "comportamiento pésimo". "Me dijo: 'he hablado con tu madre y no quiere que vayas, no eres bien recibido allí. He pasado un año creyendo las patrañas que me ha dicho mi prima", asegura Kiko en las páginas de la revista 'Lecturas', donde ataca sin piedad a la colaboradora de 'Sálvame', de la que no duda en afirmar que "no tiene oficio ni beneficio".

Unas palabras con las que el marido de Irene Rosales deja claro su enfado con Anabel - con la que ha roto su relación completamente tras su boda - y a las que la influencer, en Cantora con su tía, todavía no ha reaccionado públicamente.

Una postura que comparte la madre de Anabel, Mercedes Bernal, a la que hemos preguntado por los duros ataques de Kiko contra su hija en su polémica exclusiva. Muy discreta, aunque visiblemente afectada, la ex de Bernardo Pantoja guarda silencio y evita contarnos qué le parece que ahora el Dj culpe a su prima de su mala relación con su madre en el último año.

Impasible - aunque con el dolor reflejado en la cara - Merche prefiere no contarnos qué le parecen las declaraciones de Kiko contra Anabel, con la que tampoco confiesa si ha podido hablar tras las acusaciones del Dj.