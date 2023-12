La madre de Itziar Castro, devastada, desvela la causa de su muerte: "Era una chica gorda pero sana"

MADRID, 11 (CHANCE)

Devastados por el inesperado fallecimiento el pasado 7 de diciembre de Itziar Castro, sus seres queridos continúan llorándola en su capilla ardiente instalada en la Sala Pal·ladius de su localidad natal, Pallejà, en Barcelona, que permanecerá abierta hasta las 16.00 horas de este lunes, cuando será incinerada y su familia le dará su último adiós en la más estricta intimidad.

A pesar de su desolación, su madre ha sacado fuerzas de flaqueza para revelar la causa de su muerte después de los ataques y comentarios de gordofobia que ha recibido la actriz de 'Pieles' en redes sociales. Y aunque se pensaba que falleció de un infarto en la piscina de Lloret del Mar en la que preparaba un espectáculo solidario de natación con Anna Tarrés, ha sido Lucía Rivadulla la que ha confirmado que fue una "muerte súbdita" que nada tenía que ver con su obesidad porque era una "chica sana" que no tomaba ningún medicamento.

"No tenía ningún problema de tensión, no tenía ningún problema de colesterol, no tenía ningún problema de azúcar en la sangre y lo único es que se había tomado ahora en serio operarse, entonces estaba siguiendo un tratamiento acelerado en una clínica, pero era un tratamiento externo, no interno, no de medicamentos. Le hacían unas horas con aparatos para que perdiera lipoderma, para ir reduciéndoselo y poder operarse, pero no tomaba medicamentos, no tomaba nada" ha asegurado su progenitora, afirmando que Itziar tenía "una vida sana, muy sana".

"Es más, como madre que soy, cuando me trajeron su equipaje yo miré todo y, ¿sabes que tenía? Solo Couldina, o sea para cuando tienes la gripe, no había ningún otro tipo* Los forenses me preguntaban si se medicaba y no se medicaba para nada. No bebía, no fumaba, era una chica gorda, pero sana" ha añadido, revelando el motivo de su fallecimiento: "No necesitamos médicos, hablamos esa noche con el forense directamente y es muerte súbita, no hay más" ha zanjado.

En estos durísimos momentos, Lucía Rivadulla se consuela pensando que su hija "murió feliz preparando un espectáculo que le gustaba a ella, nada más, y ha revolucionado el mundo y esto es increíble". "Se ha ido en el agua que es lo que más le gustaba a ella y no se lo ha pensado. Ayer estuvo Anna Tarrés aquí y le pregunté cuáles han sido las últimas palabras de mi hija, y me dijo feliz, hablando del espectáculo que iba a salir muy bien* Es así, era Itziar" ha destacado.

Impactada por las muestras de cariño que están recibiendo, la madre de la intérprete ha asegurado que a Iztiar "le estárá gustando esto y estará diciendo, 'mamá, toma. No querías sal y ahora tienes dos tazas'". "Era muy grande, no me lo esperaba. La Casa Real, muy agradecidos a todos y no puedo dar las gracias a todo el mundo porque son miles, y a todos los medios. De verdad, como madre, el corazón de ella explotó, pero el mío también va a explotar. Es así, nada más, ella luchó, asociaciones que han venido, condolencias de gente, es un desfile y era grande por dentro y grande por fuera. Gracias, muchas gracias" ha agradecido muy emocionada.

Una capilla ardiente en la que también hemos visto a Elsa Anka, amiga de Itziar desde hace "16 años". "La conocí en un corto que hicimos y a partir de ahí, pues, encontrarse con ella era alegría, era... Además de su inteligencia, su sentido del humor, su sentido común... y es una pérdida como mujer, como persona, como profesional, para todos. Una persona maravillosa" ha destacado emocionada, asegurando que "el legado que deja Itziar es muy importante. Ha hecho muchísimo, muchísimo".