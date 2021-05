Madre no hay más que una, pero tienen distintas versiones. Los looks que definen la maternidad en su diversidad

MADRID, 2 (CHANCE)

Madre no hay más que una y todas son distintas. Por eso cada mujer interpreta la maternidad de una forma diferente, dependiendo de su experiencia como hija y como adulta, del momento en el que es madre y las circunstancias en las que se produce la crianza. Han caído muchos estereotipos sobre cómo deben peinarse y vestirse porque las mujeres que han sido madres los han hecho caer. La maternidad nos obliga a renunciar a algunas cosas, pero nunca a ser fieles a nosotras mismas. Por eso, muchas se niegan a cambiar de estilo o a no hacerlo evolucionar en libertad.

Madres que no duermen

El vídeo del día Meritxel Serret acude al Tribunal Supremo

La maternidad también nos quita el sueño. Al principio porque entre toma y toma no duermes y cuando crecen porque los hijos te quitan el sueño. "Para las madres con insomnio propongo un corte que lo tiene todo y que incluso resiste una mala noche. El bob es una medida perfecta para cualquiera, va bien con todas las texturas y tipos de cabello. Es manejable y en caso de urgencia permite recogerse y siempre aporta ese halo de modernidad sin esfuerzo que todas necesitamos", añade Felicitas Ordás de Felicitas Hair desde Mataró (Barcelona).

Melenas largas y femeninas, madres empoderadas

Los cánones de belleza se han expandido y ser madre no significa dejar de ser sensual y femenina. Por eso las melenas largas, también son cosa de madres, incluso de las más maduras. "No hay nada que empodere más a una mujer, sea cual sea su edad, que una melena larga y bonita. El pelo largo aporta mucha energía, nos hace sentir guapas porque lo asociamos a lo atractivo, a la sensualidad, también a la fortaleza. La podemos llevar con un aire surfero con ondas muy sutiles que nos va a rejuvenecer y que además nos despreocupa de perder mucho tiempo con el pelo. Cuando lo laves, déjalo secar al aire, antes de que se seque aplica un espray texturizante y recógelo con un moño durante un rato. Cuando deshagas el moño tendrás unas ondas surferas muy naturales y sin necesidad de planchas", indica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

Las madres también quieren divertirse

No hay nada que represente mejor la vibración que el color. Posee la capacidad de transmitir emociones, sensaciones y energía, por eso los tonos llenos de fantasía han venido para quedarse. "Siempre hemos asociado ciertas tendencias a una determinada edad, sin embargo, eso ya no es así. Las tendencias no tienen edad y lo mismo sucede a la coloración extrema. Cualquiera puede llevar unas mechas chunky, una combinación undertone o un color sólido como el azul, el blanco o el lavanda. Atrás quedó la imagen de madre abnegada y encorsetada con un estilo comedido y "maternal". Las madres también necesitan expresarse y a veces lo gritan con el color. Se sienten vitales y les es imposible disimularlo", comenta Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga