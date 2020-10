Madrid busca cómo adaptar la prohibición de reuniones durante la noche al estado de alarma, según Aguado

El vicepresidente asegura que siguen considerando "necesaria" la medida

El vídeo del día Casado ante la prórroga: "Menos Aló presidente y más" acudir al Congreso.



Casado ante la prórroga: "Menos Aló presidente y más" acudir al Congreso.

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado, ha asegurado que el Gobierno regional está estudiando cómo adaptar la prohibición de reuniones durante las 00 a las 6 horas, que aprobó el 24 de septiembre, al estado de alarma.

Así lo ha expresado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el decreto firmado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, que adecua las medidas al estado de alarma no lo recogiese y las ampliase a seis personas.

Según ha desvelado, los técnicos de la Consejería de Sanidad están trabajando junto con la Abogacía General para ver de qué manera "se puede recoger esa voluntad bajo el paraguas del estado de alarma". "Imagino que en las próximas horas darán una solución", ha apuntado.

Aguado ha hecho hincapié en que ya recogieron su "voluntad" de que no se produjesen en la orden. Así, ha explicado que se está trabajando en esta línea, en ver "cómo esta medida", que siguen considerando "necesaria", se acopla al nuevo marco tras el estado de alarma para que no solo existan el toque de queda para que no se pueda salir del domicilio sino que además no puedan existir reuniones.

"No debemos reunirnos en los pisos, en las casas, no debemos hacerlo por un tema de convencimiento propio porque esa ahí donde se están produciendo el 80 por ciento de los contagios. Hasta que se pueda resolver ese problema jurídico, este encaje de la normativa, sí que ruego a los madrileños que sigan siendo igual de responsables", ha declarado.