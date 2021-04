Madrid celebra el posible fin del estado de alarma en mayo, "un abuso mayúsculo de Sánchez"

MADRID, 6 (EUROPA PRESS)

La consejera de Presidencia de la Comunidad de Madrid, María Eugenia Carballedo, ha celebrado el posible cese fin del estado de alarma el 9 de mayo, anunciado hoy por el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez, porque entiende que era "un abuso mayúsculo" del presidente.

Tras presentar la versión en lectura fácil, elaborada por Plena Inclusión Madrid, de la guía práctica sobre el derecho al voto y las normas de protección frente al coronavirus para las elecciones del 4 de mayo, Carballedo ha criticado un estado de alarma con el que Sánchez "ha tomado la licencia de mantener esa forma injustificada y que le ha permitido evitar el control que el Parlamento y especialmente el Grupo Popular estaba deseando hacer".

"Bienvenido sea que levante un estado de alarma que no tenía sentido alguno porque el Gobierno de Sánchez no ha ejercido su competencias desde hace un año, no lo hizo Illa como ministro de Sanidad en su momento y nos ha dejo a las comunidades al albur. Si ha recapacitado y quiere evitar ese abuso de poder, bienvenido sea", ha resumido la consejera.