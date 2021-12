Madrid critica que "la anti reforma laboral" solo beneficia a Díaz y Sánchez pero perjudica a los que buscan empleo

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha definido la reforma laboral, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), como la "anti reforma laboral" y ha sostenido que solo beneficia a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y al presidente, Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios, tras visitar la empresa DIN Impresores, en Arganda del Rey, ha indicado que esta no hace nada "para construir" ni para "crear" sino que hace "para destruir lo que había".

"Yo creo que es un mal punto departida. Al final no hacia ninguna falta esa anti reforma laboral que hoy publica el BOE. No le hacía ninguna falta a nadie excepto a Yolanda Díaz y a Pedro Sánchez. Les hacía falta porque la necesitaban para sus equilibrios internos y sus rollos de dentro de la coalición de gobierno", ha expuesto.

Además, ha puesto el foco en que sí hay gente a la que esto perjudica sobre todo a "los que no tienen empleo o los que quieren cambiar" y buscar otro porque a todos ellos se lo pone "más difícil" porque hace que "las cosas sean más rígidas": hace más rígidos los salarios, los convenios, las condiciones laborales y la forma de contratar. "Toda esa rigidez la final lo que hace es que aunque no se vea la gente que puede cambiar de empleo no va a poder", ha dicho.