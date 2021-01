Madrid dice que el Estado les pidió el viernes que fueran desescalando a la UME porque sus miembros estaban extenuados

Enrique López dice que en Madrid se ha detectado que el aumento de los contagios se debe a la variante británica

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha asegurado este miércoles que le da "un poco de tristeza" que comunicados del Ministerio del Interior cuestionen a la Comunidad de Madrid y a la "excelente coordinación entre las administraciones" en su trabajo conjunto para hacer frente a los daños dejados por Filomena.

En una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press, López se ha referido a la polémica creada después de que ayer Interior indicara que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se retiró al rebajar el Gobierno regional el nivel de emergencia.

"Yo he estado al frente del Plan de Inclemencias Invernales. El viernes nos pidieron desde la Dirección de Protección Civil del Estado si podíamos pensar en ir desescalando a la UME, teniendo en cuenta que son 370 soldados el batallón de Torrejón que sirven en Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura y que realizaban turnos de 170 soldados al día y estaban absolutamente extenuados", ha subrayado.

Así, ha señalado que desde la Comunidad de Madrid se habló con los ayuntamientos y se bajó a nivel 1, lo que "no supone renunciar a los medios del Estado para recuperar la normalidad".

"Me da un poco de tristeza y frustración ver comunicados de Interior que cuestionen a la comunidad y la excelente coordinación entre administraciones. Si algo se ha puesto de manifiesto en esta inclemencia, es que la coordinación es básica y se ha hecho", ha recalcado elogiando la labor de la UME y del resto de profesionales que han trabajo "sin ningún tipo de renuncias".

También ha afirmado que conviene no precipitarse en relación a la valoración de los daños dejados en la región como hizo el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cuando "dijo que no había que declarar a la ciudad de Madrid zona catastrófica".

"No hay que precipitarse con las cantidades. Yo no soy auditor y nadie que no sea profesional en ello debería hacerse este tipo de manifestaciones sin un estudio serio como se ha propuesto en Madrid. Hay daños muy cuantiosos. Y quién no quiera verlo es que no ha estado en Madrid y yo sí lo he visto. Esto pasará a la historia no solo por la cantidad de daños sino por el esfuerzo realizado por todos", ha dicho.

TOQUE DE QUEDA

En cuanto a una modificación del Real Decreto del Estado de alarma, el consejero madrileño ha indicado que desde la Comunidad de Madrid se apoya que el decreto se reforme para que las Comunidades Autónomas puedan tomar medidas en función de la situación de cada una de ellas y en función de lo que determine su autoridad sanitaria.

"No veo ningún tipo de incompatibilidad entre lo que dice Ayuso y entre lo que pide el presidente Feijóo. Desde Madrid hemos dicho que buscamos un equilibrio entre la salud pública y el mantenimiento de la economía y en función del agravamiento de la salud pública habrá que tomar medidas que restrinjan la actividad económica. Pero nunca a priori, habrá que esperar a la evolución", ha reseñado.

Tras ello, ha dicho que en Madrid se ha detectado que el aumento de los contagios no ha sido tanto "las relaciones familiares en navidades sino la variante británica, que es mucho más contagiosa que ha entrado por aeropuerto". "Vamos a esperar unos días y nuestras autoridades tomarán una decisión en unas días al respecto. Pero insisto en que tenemos nuestro modelo y seguiremos apostando en él", ha indicado.

Seguidamente, ha apuntado que el Real Decreto cuenta con una disposición final primera que señala que "el Gobierno puede realizar cambios dando cuenta al Congreso", agregando que en el caso del toque de queda es "cualitativo". "Eso permite que el Gobierno modifique el Real Decreto dando cuenta al congreso", ha dicho.

Finalmente, ha querido pedir disculpas por los 43 colegios que hoy no han podido retomar las clases y ha mostrado su satisfacción por el hecho de que sí hallan podido reabrir el 98 por ciento de los centros escolares de la Comunidad de Madrid.