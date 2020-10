Madrid dice que Sanidad se "apresuró" con las medidas para apuntarse el "encauzamiento" de la situación

David Pérez cree que la moción de censura es un "rumor para desestabilizar" al Gobierno, pero que "fortalece a Ayuso"

MADRID, 4 (EUROPA PRESS)

El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, considera que las medidas aprobadas en el Consejo Interterritorial de Salud --que afectan de momento a 10 municipios de la región-- han sido "forzadas" y "apresuradas" en un intento del Gobierno central de reclamar para ellos el "encauzamiento" de la situación que "estaba sucediendo ya" en la región.

"El Gobierno de la nación ve que se está encauzando Madrid y no quieren que ocurra si no es por ellos; sino mérito de ellos en su infinita campaña de comunicación política. Se precipitó y lo forzaron, no nos dieron ni unas horas para estudiar los criterios técnicos", ha lanzado Pérez en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press.

Entiende que esta velocidad ha generado determinadas paradojas, como que los vecinos de las zonas básicas de salud restringidas hace dos semanas por tener alta incidencia en la capital, puedan ahora moverse por toda la ciudad y ha augurado que habrá una "responsabilidad" en el futuro ante unas medidas "diseñadas para penalizar más a Madrid". "Ojalá hubiera dedicado más esfuerzos a ayudar a Madrid y menos para aislarnos y enfrentarnos a otras comunidades", ha reprochado.

Asimismo, ha defendido el modelo implementado por el Ejecutivo autonómico basado en las zonas básicas de salud en las que se buscaba "hacer el menor daño posible" a los municipios y a la economía de los mismos.

NAVARRA CON MAYOR INCIDENCIA

Para ejemplificar la situación desigual de Madrid de cara al Gobierno central ha puesto como ejemplo la Comunidad Foral de Navarra, presidida por la socialista María Chivite, en la que en los últimos 14 días ha habido más incidencia acumulada que en el territorio liderado por Isabel Díaz Ayuso.

"Es una de las muestras de la arbitrariedad permanente durante toda la pandemia, ha sido increíble el doble rasero. Esos abrazos del presidente con independentistas y seis meses ha tardado en recibir a Ayuso...", ha censurado Pérez, quien ha enfatizado en la "arbitrariedad, opacidad y discriminación" que, a sus ojos, sufre Madrid.

En este punto, ha reivindicado la figura de Isabel Díaz Ayuso, una persona "fuerte, valiente e íntegra" que ha gestionado etapas "muy complicadas" y a la que "nadie ha regalado nada"; y ha remarcado sus "ideas imaginativas e innovadoras". "El partido está todo con Ayuso y, de hecho, tiene muchísimo apoyo interno y externo, cada vez más", ha asegurado.

Además, entiende que ha sido objetivo de una campaña de desestabilización, especialmente a través de una posible moción de censura para la que el portavoz socialista en la Asamblea, Ángel Gabilondo, necesitaría el respaldo de Ciudadanos, partido en coalición con el PP en la Puerta del Sol.

"En estos días hay mucho ruido y confusión que busca desestabilizar. La realidad va por otros caminos. Es un ruido que agita el PSOE a veces desde la Delegación del Gobierno y otras desde Ministerios", ha planteado el titular madrileño de Vivienda.

En esta clave, ha asegurado que de momento están "demasiado ocupados" compaginando la gestión de la crisis con el cumplimiento del programa de Gobierno; frente a "otros partidos" tienen más tiempo para "estratagemas, conspiración y comunicación política".

"Son rumores interesados que buscan desestabilizar. Cuanto más ataquen al Gobierno, más fortalecen a Ayuso", ha zanjado el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid.