Madrid Fusión albergará por cuarto año consecutivo el congreso del vino 'The Wine Edition Wines from Spain'

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Madrid Fusión Alimentos de España 2023, el congreso gastronómico más relevante del mundo, vuelve a incorporar una nueva edición de 'Madrid Fusión The Wine Edition Wines from Spain', que se celebrará en IFEMA Madrid durante los días 29, 30 y 31 de enero de 2024, según informa la organización en un comunicado.

En concreto, la temática de este año será 'Where it All Begins'/'Donde todo comienza', haciendo referencia a la cumbre gastronómica como el epicentro donde los talentos emergentes y la innovación.

De esta forma, 'The Wine Edition Wines from Spain' es un congreso dedicado al mundo del vino cuyo objetivo sigue siendo descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje de un sector que es parte fundamental de la cultura y gastronomía española.

Como en pasadas ediciones, el congreso dispondrá de un auditorio propio, además de una magnífica zona de catas, expositores y escenario adyacente de presentaciones comerciales, con el objetivo de integrar la gastronomía y el vino para descubrir nuevas tendencias, nuevos talentos y servir como foro de discusión y aprendizaje.

De esta forma, se volverá a contar con cocineros internacionales, sumilleres, productores, catalizadores y pensadores clave del sector, que darán forma a una completa agenda de ponencias, mesas redondas, catas maridadas y presentaciones.

Entre los nombres del mundo del vino que han confirmado ya su participación como ponentes en esta edición destacan Henrietta Lovell (CEO Rare Tea Company en Reino Unido); Andre Mack, master sommelier y enólogo estadounidense; Jay Strell, consultor especializado en vino y gastronomía que trae a varios bodegueros referentes en vinos naturales e Ivan Bell uno de los mayores y más reconocidos diseñadores de etiquetas y packaging de vino y bebidas y que dirige la consultora Stranger&Stranger en Reino Unido.

Tampoco faltarán habituales a esta cita como Ferran Centelles (ex Sommelier El Bulli), los 'master of wine' Pedro Ballesteros, Alvaro Ribalta y Almudena Alberca, Moha Benabdallah sumiller y jefe de sala de Etxebarri y Agustín Trapero antiguo director de bebidas y head sommelier de Four Seasons Madrid.

Representantes del mundo de la gastronomía tienen como exponentes a Francis y Chefe Paniego, a Franco Pepe el 'pizzaiolo' número uno del mundo según los World's Chefs Awards o Nicolai Norregaard y Alberto Segade (Restaurante Kadeau, Copenhague y Bornholm).

Desde el año pasado, las ponencias de mañana y de tarde adquieren una parte práctica con catas magistrales y encuentros con productores que tratan de demostrar, a partir de interesantes degustaciones, todo lo que concierte al vino, poniendo así de manifiesto las tendencias enológicas más actuales.

El lunes, los 'Top Tastings' comenzarán con Ferrán Centelles como moderador de este primer contenido, una 'Ruta de la plata de Sevilla a Asturias', mientras que el martes será Almudena Alberca con 'Vinos españoles en la Place de Bordeaux' y Pedro Ballesteros cerrará esta edición bajo el titular '50+50+50' junto a productores y bodegueros de La Rioja Alta, Guillermo de Aránzabal o Remírez de Ganuza con José Ramón Urtasun.