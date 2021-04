Madrid insiste en la necesidad de hacer modificaciones legales para facilitar la tarea de las CCAA tras el 9 de mayo

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Función Pública de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha insistido en la necesidad de hacer modificaciones en la Ley de Salud Pública, la Ley de cohesión del Sistema Nacional de Salud y en la Ley general de Sanidad, para "facilitar la tarea de las comunidades autónomas una vez que acabe el estado de alarma".

"Lo hemos pedido reiteradamente, no somos la única comunidad autónoma que lo ha pedido", ha constatado Lasquetty, quien ha informado de los acuerdos aprobados este miércoles por el Consejo de Gobierno en rueda de prensa, y ha agregado que "el Gobierno de la Nación no ha querido hacerlo o no ha considerado necesario hacerlo", pero que a juicio del Gobierno regional "sí sería conveniente para facilitar la tarea de las comunidades autónomas una vez que acabe el estado de alarma para combatir la pandemia".

Tras recordar que el estado de alarma se acaba el día 9 de mayo, ha señalado que "es responsabilidad del Gobierno no haber modificado la legislación vigente, que para eso está".