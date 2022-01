Madrid insiste en que el reparto de fondos europeos es "absolutamente vergonzoso" y alude a "criterios ideológicos"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno de Madrid, Enrique Ossorio, ha insistido este martes en que el reparto de los fondos europeos por comunidades autónomas es "absolutamente vergonzoso" y alude a "criterios ideológicos".

Así lo ha trasladado en su visita al IES José García Nieto de Las Rozas, donde ha contestado a las declaraciones de la ministra de Educación, Pilar Alegría, quien, en una entrevista en '20 minutos', ha cargado contra la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, por crear plazas de Infantil con "los fondos de la Unión Europea que critica".

"A mí utilizar esos argumentos tan pobres la verdad que me da un poco de pena. La Comunidad de Madrid no reniega de los fondos europeos, lo que dice es que no nos han dado los fondos europeos que nos correspondían", ha señalado el consejero.

En esta línea, Ossorio ha defendido que la Comunidad quiere fondos europeos para "mejorar la educación" y no quiere que se repartan por "criterios estrictamente ideológicos".

Por otro lado, y sobre el plan de natalidad que va a impulsar el Gobierno, Ossorio ha señalado que la tendencia que se viene observando es que el número de alumnos va creciendo, pero se ve una tendencia de descenso en Infantil y Primaria.

El consejero madrileño ha recordado que el plan de natalidad presentado por Ayuso cuenta con 80 medidas que abarcan a todas las consejerías y que, en el caso de Educación, se centran en la admisión de alumnos de familias monoparentales o numerosas, el crecimiento de plazas en escuelas infantiles o el aumento de becas para estas escuelas.

También, incrementaran los menús escolares de 80.000 a 100.000 y se darán facilidades a las profesoras universitarias a la hora de escoger un horario tras la maternidad.