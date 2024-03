Madrid insta a Montero a presentar un nuevo de sistema financiación y rechaza negociaciones bilaterales con Cataluña

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, ha instado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a que cumpla su "responsabilidad" y presente un nuevo modelo de financiación autónomico y ha rechazado que se llevan a cabo negociaciones "bilaterales" con Cataluña.

Durante su intervención en los Desayunos Madrid organizados por Europa Press, Albert ha hecho hincapié en que el sistema debe plantearse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), "que es donde se ha hecho siempre", con "unos criterios comunes, que probablamente cada comunidad luchará por aquellos que le sean más ventajosos".

En el caso de la región, apuestan por el "criterio de ordinalidad", que se traduce en que la "solidaridad" que aplican no suponga quedarse "en una situación peor" de la que tenían como punto de partida.

Lo que, a su parecer, no puede hacerse es negociarse de forma "bilateral" y, en este sentido, ha criticado que a la última reunión del CPFF no acudiese la consejera de Cataluña defendiendo en prensa que no tenía "necesidad" porque ellos negociaban por su lado su parte.

"Eso no puede ser somos un solo país y tenemos que estar las comunidades y las ciudades autónomas todas juntas y poniéndonos de acuerdo. Eso sí quien tiene que presentar el modelo es quien está en el Gobierno del central que es la ministra Montero. Lo que pretende es que cada uno presentemos nuestro modelo y nos peleemos entre nosotros solos y lo que tiene que hacer ella es presentar su modelo de financiación", ha remarcado.

Para Albert, es necesario presentar un modelo "mejor", lo que pasa por "un sistema que tenga más recursos", pero ha vaticinado que dicha reforma no se producirá en 2025 "tal y como está el panorama político".