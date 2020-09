Madrid niega que Metro sea foco de contagio y asegura que la Comunidad está en condiciones de controlar el virus

Aguado recalca que la Comunidad permanece en alerta y está en condiciones "de poder controlar el virus"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, ha negado que Metro de Madrid sea un foco de contagio, en el que no ha habido "un solo rebrote" gracias al uso obligatorio de la mascarilla y ha asegurado que actualmente la región está en condiciones de poder controlar el virus.

En una entrevista con 'Telecinco', recogida por Europa Press, Aguado ha incidido en que el Metro, pese a que es un medio de transporte público colectivo y hay mucha presencia de personas, con el uso de la mascarilla muchos estudios han indicado que el porcentaje de contagio en el suburbano es inferior al 1 por ciento.

"La izquierda intenta azuzar, pero miente. No es un foco de contagio, no hay un solo rebrote vinculado a Metro. En Metro, llevando la mascarilla, no hay ningún problema", ha aseverado el vicepresidente autonómico, al tiempo que ha planteado a la izquierda que si proponen su cierre qué les parece que los usuarios se trasladen en sus vehículos privados y que no haya sostenibilidad.

Sobre si se plantea declarar el estado de alarma, Aguado considera que es una decisión que le corresponde adoptar al Gobierno central, como hizo en marzo; aunque cree que la situación actual no es equiparable a la de meses anteriores, con menos fallecidos y mayor capacidad de diagnóstico.

Para el vicepresidente madrileño, la Comunidad está en condiciones "de poder controlar el virus", estando alerta, incidiendo en el uso de la mascarilla y trabajando para reforzar el equipo de rastreadores. De hecho, ya han solicitado al Ejército de España la aportación de 150 rastreadores nuevos en la Comunidad.

Por último, en cuanto a la 'vuelta al cole' Aguado ha defendido que la Comunidad de Madrid fue una de las primeras en presentar los posibles escenarios de la forma más segura posible, pero ha reconocido que "no existe el riesgo cero" en ninguna de las actividades que se realizan y que, al igual que en los trabajos, "también en los colegios se pueden producir contagios".