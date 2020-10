Madrid pide al Congreso que controle con carácter urgente el estado de alarma al ser "un abuso democrático"

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha pedido "urgentemente" al Congreso de los Diputados que controle el estado de alarma decretado por el Gobierno en Madrid al ser "un atropello constitucional, un abuso democrático y una perversión del Estado de Derecho".

Así lo ha aseverado el consejero madrileño y secretario de Justicia del PP en una entrevista en 'Onda Madrid', recogida por Europa Press, en la que ha censurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya decretado el estado de alarma en "un arrebato" después de que la Justicia haya dejado sin efecto las restricciones a la movilidad impuestas por el Gobierno al afectar a derechos fundamentales.

"El Gobierno de la nación ha hecho caso omiso a los requerimientos que desde el Partido Popular se le ha hecho para cambiar la ley de medidas especiales del año 86 para permitir a las administraciones adoptar medidas sin la necesidad de requerimiento judicial previo pero se negaron", ha reprochado recordando que el PP registró una reforma en el Congreso y se está a la espera de que se tome en consideración.

López ha insistido en que el Gobierno cometió "un error" en un acuerdo que se hizo de forma ilegal a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud "para invadir una competencia de la Comunidad de Madrid".

"Nosotros entendíamos que no era así y así es lo que han dicho los jueces, que no han ratificado las medidas por entender que el Gobierno se equivocó, que el ministro de Sanidad se equivocó. Y yo lo advertí en la rueda de prensa y advertí de que se iba a generar el caos con una orden que era ilegal en los efectos que perseguía que eran limitar derechos fundamentales", ha aseverado.

Seguidamente ha subrayado que no estaba "desencaminado" en su afirmación dado que la Sala del TSJM así lo determinó por unanimidad, pero luego "Sánchez actuó a modo de arrebato para imponer un estado de alarma innecesario, inapropiado y desproporcionado que no tiene base legal porque no se dan las circunstancias extraordinarias que exige la ley".

"Y por eso desde hoy ya pedimos urgentemente al Congreso que controle este estado de alarma y que ejerza ese control parlamentario porque estamos ante un atropello constitucional ante un abuso democrático y ante una perversión del Estado de Derecho", ha censurado.

"UNA FALACIA, UNA FILFA"

Asimismo, ha señalado que el Gobierno le pedía a Madrid que dictara una orden "con la misma literalidad" que la orden no ratificada por los tribunales, "una orden que tampoco era ejecutiva y que suponía una filfa, una falacia".

López ha explicado que ha presenciado la conversación entre Sánchez y la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, para explicar la posición de Madrid y pedir diálogo, criticando que ya estaban convocando una rueda de prensa para anunciar el estado de alarma.

"Todo es un disparate, una filfa, un absoluto atropello que está generando y creando la imagen de que el enemigo es Madrid, protegiendo al resto de España de Madrid, algo absolutamente inaudito", ha criticado.

A preguntas sobre si irán al Tribunal Supremo, López ha señalado que lo tendrá que estudiar la Abogacía de la Comunidad de Madrid, indicando que el Gobierno regional se rige por el cumplimiento del Estado de Derecho.

"El estado de alarma lo ha adoptado quien lo puede adoptar. No podemos cuestionar su legitimidad pero lo ha hecho sobre una base errónea, ficticia y transgrediendo la ley. Ahora debe haber un control político del Congreso y la ley dice que inmediatamente dé cuenta al Congreso y es desde donde se tiene que ejercer el control y esperamos que se controle de manera inmediata", ha reseñado.

Sobre si Sánchez delegará a Ayuso la potestad de controlar el estado de alarma, ha dicho que eso sería "lo más razonable", pero ha señalado a continuación que se trata de delegar un poder "recuperable y controlable" por el poder originario, que es el Gobierno.

"No es que te quiten el poder para dártelo, sino que te expropian un poder ordinario y que lo tiene el Gobierno, que lo delega pero bajo el control del Gobierno", ha señalado.