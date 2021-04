Madrid platform convertirá a la capital española en un centro de negocios entre Europa y América Latina

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

Madrid Platform, el primer 'hub' internacional de negocios entre Europa y América Latina, ha presentado su programa de contenidos para los próximos 10, 11 y 12 de mayo en los que la capital se convertirá en un nexo de negocios latinoamericanos y europeos.

El proyecto, que cuenta con el respaldo activo del Ayuntamiento de Madrid, pretende conectar a pymes de diferentes países para explorar oportunidades reales de crecimiento e internacionalización a través de reuniones 'one on one', así como pulsar las opiniones de numerosos expertos sobre el futuro del trabajo a partir de la denominada "nueva normalidad".

En esta línea, la organización prepara un evento híbrido (físico y virtual), con el objetivo de iniciar una conversación con agentes expertos alrededor de los principales temas de interés de la agenda global y, concretamente, aspectos que afectan directamente a los países europeos e iberoamericanos.

El evento espera la participación de 500 empresas e instituciones procedentes de 20 países, 3.000 asistentes, más de 1.500 reuniones 'one on one' y 300 participantes en su Ágora (encuentros para empresarios e inversores).

El director general de Madrid Platform, Carlos Morales, ha propuesto durante la presentación de la programación de este evento que la capital española se convierta en un 'player' internacional. "Es muy importante el papel de las ciudades, que quieran ser 'players', y es exactamente nuestra apuesta, que Madrid sea el centro de negocios entre Europa y América Latina", ha señalado Morales.

Por su parte, el director general de Economía del Ayuntamiento de Madrid, José Luis Moreno, ha destacado la importancia de este proyecto de colaboración público-privada, que la pandemia ha acelerado con tanta intensidad.

"Lo que va a ocurrir las próximas semanas no es el final de la historia, es el comienzo. Queremos consolidar el encuentro como un punto de inflexión, anual, entre Europa y América", ha apostillado Moreno.

El programa de contenidos se estructurará en cuatro formatos, que serán foros, seminarios, talleres y sesiones pro negocio; sesiones de debate conjunto y reflexión sobre cuatro grandes verticales de conversación que impactan en la reactivación del negocio internacional: Derechos humanos, Empresa Internacional, Transición Ecológica y Disrupción Digital.

Todas las sesiones serán retransmitidas por 'streaming' y estarán disponibles de manera gratuita, previa inscripción como "asistente virtual".

Además, Madrid Platform acogerá varias Ágoras - formato de cierre de negocio en el que una pyme presenta su proyecto viable a 20 posibles inversores previamente interesados - así como Ruedas de negocio que no estarán necesariamente ligadas a las fechas del evento y que podrás ser utilizadas por los inscritos desde Mayo hasta diciembre de 2021 para crear sinergias internacionales con empresas y organismos de todos los sectores y magnitudes.

Madrid Platform cuenta hasta la fecha con 60 instituciones, empresas y organismos en esta primera edición, que a su vez pueden invitar como mentores internacionales, a pequeñas y medianas empresas. La organización ha trasladado la confirmación de 13 países: Portugal, Dinamarca, España, Francia, Polonia, Irlanda, Perú, México, Brasil, Chile, Colombia, Cuba y Ecuador y se han marcado como objetivo poder cumplir 1.700 reuniones de aquí hasta el 31 de diciembre de 2021.