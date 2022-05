Madrid Platform vuelve entre el 23 y el 25 de mayo para impulsar alianzas entre Latinoamérica y Europa

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

Madrid Platform, el encuentro empresarial de 'networking' entre América Latina y Europa, reunirá durante tres días, del 23 al 25 de mayo, a miles de pequeñas, medianas y grandes empresas que buscan nuevos mercados y quieren compartir experiencias en lo que se ha considerado un encuentro internacional único, que celebra su segunda edición y que convierte a Madrid en la puerta de entrada para los empresarios y emprendedores latinoamericanos a Europa y de los europeos a América Latina.

Según ha informado la organización del evento en un comunicado, la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto y la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, inaugurarán el encuentro empresarial, donde participarán miles de empresas de los dos continentes (más de 700 de manera presencial) para buscar sinergias, compartir proyectos y generar inversión y progreso.

Durante el acto también estará el secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, Mariano Jabonero, y el de la Secretaría General de Iberoamérica, Andrés Allamand; entre otras autoridades del Gobierno central, como el secretario de Estado para el Deporte, José Manuel Franco, y de la Comunidad de Madrid, así como el delegado del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo, Miguel Ángel Redondo. Todos ellos apoyarán esta iniciativa creada por el fundador y presidente de Madrid Platform, Carlos Morales.

En estos días, se generarán ruedas de negocio 'one to one' y presentaciones de proyectos en el llamado 'Ágora', que girarán en torno al 'Emprendimiento e Innovación'; 'Descarbonización y sostenibilidad'; 'Start ups' y 'Agroalimentación y tecnología'. También habrá espacio de reflexión e ideas sobre 'Sostenibilidad y transición ecológica', 'Tecnología y transformación digital', 'Empresa y Derechos Humanos' y 'Entorno internacional de negocios'.

SECRETARIOS DE ESTADO Y EL PRESIDENTE DE LA CEOE INAUGURAN LOS FOROS

Precisamente, será la secretaria de Estado de Digitalización, Carmen Artigas, quien inaugure el Foro Internacional de Transformación Digital a las 10.00 de la mañana del lunes; dando paso al Foro Internacional de Empresa y Derechos Humanos, previsto para las 12.00 horas con la presencia de la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Ángeles Moreno Bau. A las 16.00 horas será el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, el que inaugure el Foro Internacional de Ciudades Sostenibles. Por último, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, será el encargado de inaugurar el foro previsto a las 18.00 horas sobre Empresa y Entorno Internacional.

Asimismo, embajadores de diferentes países y representantes oficiales participarán en los foros pronegocio organizados de Chile, México, Portugal, Brasil, República Dominicana, Francia, Argentina o República Checa

Una vez finalizado Madrid Platform, este 'hub' de negocios tendrá continuidad durante todo el año, a través de una red social que gestiona conexiones entre los participantes, que además contarán para este encuentro con el espacio MP Academy, donde se desarrollará formación específica para internacionalizar los negocios.

Además del Ayuntamiento de Madrid, apoyan esta iniciativa la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Industria, a través de sus organismos de dinamización empresarial (Cesce, Cofides y Enisa), así como otros ministerios del Gobierno de España.

También se han sumado a este ecosistema prácticamente todas las Cámaras de Comercio Europeas y de América Latina, así como la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), la Secretaría General Iberoamericana (Segib), el Consejo de Empresas Iberoamericanas (CEIB), la Fundación de Jóvenes Empresarios Iberoamericanos (FIJE), la Fundación Deporte Joven y la Fundación Euro América, entre otros. Algunos de los 'partners' del ámbito privado son el despacho de abogados Martín Molina, el Grupo Baraka, Almar Water Solutions, Globalfinance, Compite, CBRE, Ferrovial, Iberia o MKTG Spain.