Madrid recuerda a Miguel Ángel Blanco en el 25 aniversario de su asesinato a manos de ETA

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

Los jardines de Miguel Ángel Blanco en Chamartín han acogido este martes un acto de homenaje al concejal del PP en Ermua, el día en el que se cumplen 25 años de su asesinato a manos de ETA, organizado por la Junta Municipal del distrito en colaboración con la Fundación Miguel Ángel Blanco.

En el mismo han participado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la diputada del PP en la Asamblea y hermana de la víctima, Marimar Blanco, quien ha cargado contra la "presión totalitaria y mafiosa" que ejercía la banda terrorista.

Marimar Blanco ha defendido que su hermano siempre se sintió "tremendamente orgulloso" de sus ideas y que ese fue uno de los motivos por los que fue asesinado, por defender su tierra. Además, ha asegurado que Bildu continúa defendiendo la independencia del País Vasco y ha añadido que las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Ermua fueron "un verdadero insulto a la memoria" de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas.

"No fue un error (...) no podemos permitir que cale entre los jóvenes que tan malos no fueron cuando ahora se les trata tan bien", ha trasladado. Además, la diputada 'popular' ha señalado que los jóvenes deben saber que el terrorismo "no se puede blanquear".

"Que no se silencie nuestra voz. Lo intentaron hacer en Ermua", ha asegurado, a la vez que ha subrayado que pronto se recuperará la España de hace 25 años "que jamás se rindió al chantaje". "Ojalá que recuperemos pronto la España que no menospreciaba a sus víctimas", ha apostillado.

DEFENSA DEL ESTADO DE DERECHO

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha destacado que tiene la "inmensa fortuna" de pertenecer a un partido al que las personas de afilian, entre otras razones, por la "defensa del estado de derecho" y que "alza la voz contra el terrorismo".

"Para nosotros el PP vasco significa mucho. Dice no a las imposiciones, al miedo, al comportamiento chulesco... Todos queremos la paz, la convivencia", ha señalado la presidenta, quien ha añadido que aunque Bildu haya ganado a corto plazo en la Ley de Memoria Democrática "en cuanto se vaya Sánchez, ellos se irán detrás". "Sin él no son nadie. Tenemos un gran país, no nos van a arrebatar ni la dignidad, ni la memoria", ha afirmado.

Por otro lado, el alcalde de Madrid ha cargado contra esta Ley de Memoria por ser "totalitaria" y la ha calificado como "Ley Bildu". "No es democrática una ley pactada con aquellos que ejercían el terror. Ni condenan, ni rechazan los medios que utilizaba ETA", ha aseverado.

Almeida ha reivindicado la memoria de todas las víctimas de ETA en un momento "crucial" frente a una ley que "legitima definitivamente a Bildu dentro de la dirección política". "Nunca Bildu había estado tan cerca de alcanzar sus objetivos políticos como con este presidente del Gobierno", ha apostillado.