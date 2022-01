Madrid supera los límites legales de contaminación por duodécimo año consecutivo, certifica Ecologistas en Acción

MADRID, 12 (EUROPA PRESS)

La capital supera los límites legales de contaminación por duodécimo año consecutivo, ha certificado Ecologistas en Acción en el informe sobre la calidad de aire en Madrid durante 2021 a partir de las mediciones de las 24 estaciones de la red.

Se convierte de este modo en "la única ciudad española en incumplir el valor límite anual para el dióxido de nitrógeno (NO2) fijado por la UE", han remarcado en un comunicado.

En términos generales, los valores de contaminación de 2021 son "bajos, si bien algo más elevados que los registrados en 2020". Ambos años han estado "claramente condicionados por las especiales condiciones de la pandemia, en particular la restricción de la movilidad, como ocurrió para el año de estudio de 2021 desde enero a agosto".

En conjunto, Ecologistas resume que los datos de contaminación por ozono en Madrid del año 2021 fueron sensiblemente mejores que los de los años anteriores prepandémicos, desde 2013. El número de superaciones del valor objetivo legal en 2021 disminuyó un 17% respecto a los registros del periodo 2012-2019 en la ciudad de Madrid.

PLAZA ELÍPTICA

En lo referido al NO2, sólo una de las 24 estaciones que miden este contaminante rebasó el valor límite anual. Fue la estación de tráfico habitualmente más conflictiva de la red, Plaza Elíptica, que registró 41 microgramos por metro cúbico, cuando la ley no permite superar los 40. El resto de las estaciones ofrecieron registros inferiores: desde los 36 *g/m3 de Villaverde a los 15 *g/m3 de El Pardo.

La contaminación por NO2 en Madrid en 2021 fue un 26 por ciento inferior al valor medio registrado entre 2010-2019, los años previos a la pandemia, mientras que en 2020 la reducción registrada fue mayor, del 31. No obstante, Madrid volvió a ser la única ciudad del Estado español en incumplir en 2021 el valor límite anual fijado por la UE.

SE CUMPLE EN PARTÍCULAS PERO EL VALOR LÍMITE ESTÁ "OBSOLETO"

En cuanto a las partículas PM10 y PM2.5, Ecologistas ha remarcado que existe un valor límite legal para las PM10 "claramente obsoleto", fijado en 40 *g/m3. Lo han cumplido todas las estaciones. Pero el nuevo valor anual que la OMS recomienda no superar para preservar la salud se ha establecido en 15 *g/m3, y este sería superado por todas las estaciones que miden este contaminante, trece en total, salvo una, Tres Olivos.

Parecida es la situación con las partículas más finas, las más peligrosas, PM2.5. El valor límite legal, 25 *g/m3, lo cumplen todas las estaciones, y queda muy lejos del nuevo valor anual de PM2.5 que la OMS recomienda no superar para preservar la salud, 5 *g/m3, que incumplen las ocho estaciones que miden este contaminante.

TRES ESTACIONES REGISTRARON SUPERACIONES POR OZONO

Sobre el ozono troposférico (O3), durante el año 2021 tres de las 13 estaciones que miden la contaminación por O3 registraron más de 25 superaciones del valor objetivo octohorario (120 *g/m3). Atendiendo al criterio establecido por la OMS (100 *g/m3), se ve que 12 de las 13 estaciones rebasaron las 25 superaciones del valor límite recomendado por dicho organismo.

"FALTA DE AMBICIÓN"

Ecologistas en Acción ha destacado que aunque la calidad del aire en Madrid ha mejorado en los últimos años "por la puesta en marcha de Madrid Central y los efectos de la pandemia, no hay justificación para la falta de ambición", sobre todo después de que la Organización Mundial de la Salud publicara en septiembre de 2021 unos nuevos valores recomendados mucho más estrictos que los anteriores, de 2006.

Además la UE está en proceso de revisión de su legislación con el compromiso de que los nuevos valores límite legales confluyan con estos valores de la OMS. "Así, si nos fijamos en estos nuevos límites, prácticamente la totalidad de las estaciones madrileñas incumple los nuevos valores recomendados por la OMS, tanto para el dióxido de nitrógeno como para las partículas en suspensión, por lo que resulta necesario avanzar en una mayor restricción de los agentes contaminantes", han diagnosticado.

En Ecologistas ponen el foco en el tráfico y "sin descafeinar medidas eficaces como ha venido haciendo el Gobierno municipal en los dos últimos años".

Y es que a pesar de las condiciones favorables por la reducción de la movilidad ligada a los confinamientos, la ciudad de Madrid ha seguido incumpliendo la legislación europea de calidad del aire tanto en 2020 como en 2021, al rebasar el valor límite anual de dióxido de nitrógeno en Plaza Elíptica.

"Pero aunque la superación del valor límite se haya producido únicamente en la estación de Plaza Elíptica, esto no significa que solo haya habido niveles altos de contaminación en ese punto de la ciudad. La estación de Plaza Elíptica es representativa de una zona afectada por una importante vía de acceso a la ciudad de Madrid, la A-42. Pero este mismo problema, si no peo, se sufre también en la zona influida por el acceso de la A-5 a Madrid o en el resto de accesos de grandes vías interurbanas pero no queda registrado por falta de estaciones de medición próximas", han alertado.

Esto significa que las medidas a tomar para resolver el problema se deben extender a la totalidad de dichas zonas. "No vale solo con tomar unas tímidas medidas cosméticas en los alrededores, que es lo que acaba de hacer el gobierno municipal con su ZBEDEP Plaza Elíptica, que afectará solo a vehículos sin etiqueta de fuera del municipio de Madrid, que suponen una proporción insignificante del tráfico diario en la zona", han remarcado.

DOCE AÑOS DE VULNERACIONES

Madrid acumula ya doce años consecutivos, de 2010 a 2021, de vulneración de los valores límite legales para NO2. La Comisión Europea abrió en 2014 un procedimiento de infracción y acabó llevando al Reino de España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en julio de 2019 ante el "incumplimiento sistemático" de los valores límite legales de NO2, tanto en Madrid como Barcelona.

"Las ciudades y países en la misma situación legal han redoblado esfuerzos (Londres, París, Milán). Aquí hemos hecho lo contrario, por ejemplo relajando las condiciones de Madrid Central", ha criticado Ecologistas.

Previsiblemente, el TJUE emitirá su sentencia sobre el incumplimiento sistemático de la legislación sobre calidad del aire en España a lo largo del primer semestre de 2022. "No cabe esperar otra cosa que una rotunda condena, que nos abocará finalmente a una cuantiosa multa", han advertido.