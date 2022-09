Madrid tacha de "infamia" las "intolerables" palabras de Iglesias contra policías municipales y pide que se retracte

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La concejala delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Sanz, ha calificado este viernes de "infamia" las "intolerables" palabras del exvicepresidente del Gobierno de España Pablo Iglesias contra los policías municipales a raíz de la condena de Isa Serra, por lo que solicita que pida perdón y que se retracte sobre estas declaraciones.

"Con cinco tías como Isa Serra a caballo veríamos correr a toda la Policía Municipal de Madrid. No les serviría además de nada. Isa me traería las cabelleras de todos ellos y Echenique y yo las quemaríamos en una hoguera con Arnaldo Otegui en Arralde", afirmó ayer Iglesias en su programa de radio.

"Provoca vergüenza pensar que este personaje ha sido vicepresidente de España y que haya representado a todos los españoles. Yo quiero condenar y rechazar estas intolerables palabras, esta infamia, que es muy grave. Todo el cariño, apoyo y respeto a los policías municipales, que todos los días han trabajado por nosotros, que además han pasado unos años duros, hacen un trabajo sensacional y no merecen esta infamia por parte de este personaje", ha dicho Sanz en una entrevista en 'Telemadrid' recogida por Europa Press.

Además, considera que los sindicatos policiales "están en su derecho de defender lo que creen, que no se pueden hacer estos comentarios". "No es la primera vez que Iglesias hace estas barbaridades, y recuerdo cuando decía aquello que le gustaba mucho cuando pateaban a los policías en la cabeza. En un Estado de Derecho hay que respetar a los instituciones, por lo que debe pedir perdón y retractarse de sus declaraciones", ha señalado.

La también portavoz del Ayuntamiento de Madrid ha criticado igualmente a otra miembro de Podemos, la actual ministra de Igualdad, Irene Montero, tras sus manifestaciones en la que señalaba que la okupación "es un problema inventado".

"Me parece una falta de respeto que una ministra hable con tanta ligereza de un problema que afecta tanto a la población, que reciben amenazas en muchos distritos y barrios. Es de una gran frivolidad esas palabras, por lo que tendría que escuchar a los barrios que están sufriendo. Son el Gobierno de España, ya no están en calles manifestándose, es un problema que afecta a toda España", ha añadido.

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

En otro orden de cosas, la concejala de Seguridad de Madrid ha señalado que desde antes del verano están reforzando todos los dispositivos ante las fiestas de los diferentes barrios y distritos de la capital, que continúan este fin de semana en Chamberí y el siguiente en el barrio del Pilar.

De hecho, más de cien agentes dedicados al control de fiestas, con drones, con las unidades centrales de seguridad, etcétera. "Se está haciendo un trabajo excepcional y no ha habido que lamentar sensación de violencia, pero seguiremos reforzando los dispositivos", ha indicado.

Respecto a las bandas juveniles violentas, Inmaculada Sanz ha insistido en que hay un problema en este sentido porque "es delincuencia organizada que está haciendo mucho daño a chavales muy jóvenes y tenemos que erradicar esa actividad".

La edil del PP también ha hablado de la situación del barrio de Lavapiés, donde ha señalado el desalojo del edificio de 'La Quimera' ha sido "muy importante" porque "era nido de muchos delitos, de narcotráfico". "Estamos reforzando un sistema de videovigilancia, que van a funcionar ya dentro de unos días. Y hay que seguir con mucha presencia policial y seguir demandando a Policía Nacional que incremente su presencia allí", ha apuntado.

CASO VACAS: "NO PERMITIREMOS QUE MANCHEN EL BUEN NOMBRE DE LA POLICÍA"

Por último, Sanz ha confirmado que la Policía Municipal de Madrid ha incoado expediente disciplinario, del que podrían derivar sanciones, al intendente José Luis Rodríguez Vacas, que se vio implicado en un incidente en un local de intercambio de parejas el pasado 3 de septiembre junto a dos personas más.

"Se está tramitando y realizando diligencias y terminará con lo que el instructor del expediente concluya. En principio el expediente sancionador acabará con consecuencias y se aplicará el reglamento con todo el rigor, con todas la garantías. Con rigor pero con todas las garantías porque comportamientos individuales que no se pueden tener en la Policía Municipal no lo vamos a tolerar", ha dicho.

Preguntada por la anulación de las oposiciones en las que Vacas era jurado --ahora ha dimitido-- y en la que uno de los acompañantes el día de autos era un opositor que había logrado muy buenas notas en una primera prueba, la delegada de Seguridad ha confirmado que las oposiciones siguen su curso y "no hay posibilidad de anularlas o repetirlas a no ser que se demostrara que hubiera incidencia probada". "Depende de los expedientes, pero no vamos a permitir que se manche el buen nombre de nuestra Policía", ha concluido.