Maestre cree que contratos del hermano de Ayuso son "una espina que ella lleva clavada" pese a no haber "reproche penal"

"Cuando la gente se moría a miles en hospitales, su hermano recibía 200.000 euros de la Comunidad", recuerda

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento madrileño, Rita Maestre, ha aseverado este sábado que los contratos de material sanitario de Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, son "una espina que lleva clavada" pese a no haber "reproche penal".

"Más allá del reproche penal, que si no lo hay, no lo hay, hay responsabilidad política y reproche moral. Desde Más Madrid lo vamos a seguir haciendo, no crea la presidenta que se ha terminado con esto", ha aseverado Maestre tras participar en el Foro Más Cultura, en el marco del Foro de Transformación Urbana Sostenible.

Estas palabras llegan después de que la Fiscalía Anticorrupción haya acordado archivar su investigación sobre el contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas.

Maestre ha hecho hincapié en que "en lo peor de la pandemia, recibió 234.000 euros de unos contratos que dependían no de una empresa , sino de la Comunidad que preside su hermana", algo que "sigue siendo profundamente inmoral" y que "Ayuso lo hubiera criticado si hubiera sido una persona de otro partido".