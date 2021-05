Maestre define Más Madrid como la "alternativa al trumpismo madrileño", el PP "más corrupto y cruel"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha definido a la formación como la "alternativa al trumpismo madrileño", el que representa el PP, el partido "más corrupto y cruel".

"Las palabras empatía, compasión, escucha sentimiento no son un lema de campaña, son nuestros valores guías, el motor para el cambio. Nos dicen con desprecio 'buenistas'. Y a mucha honra. Mucho mejor buena que mala", ha manifestado desde el mitin de cierre de campaña en la Cuesta de Moyano arropando a la candidata, Mónica García.

El vídeo del día Meritxel Serret acude al Tribunal Supremo

Maestre ha defendido Más Madrid como la "alternativa al trumpismo madrileño", el que se refiere a la libertad, más allá de "chorradas y bocatas de calamares" como entendida "por encima de". "No hay libertad encadenando un contrato precario con otro, no hay libertad si hay miedo a ser desahuciado, no hay libertad si inviertes dos horas yendo y viviendo del trabajo", ha enumerado.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)