Maestre destaca la "fortaleza" del proyecto socialista en C-LM frente a un PP que "reivindica los recortes de Cospedal"

CIUDAD REAL, 27 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Castilla-La Mancha y eurodiputada, Cristina Maestre, ha destacado este sábado la "fortaleza" del proyecto socialista en la región frente a un PP que "sigue reivindicando las políticas de recortes de Cospedal".

Durante su intervención en el XVIII Congreso Provincial del PSOE de Ciudad Real, Maestre se ha referido a la situación de la pandemia de la COVID-19 y ha subrayado el trabajo y el esfuerzo que el PSOE y que el Gobierno de Emiliano García-Page lleva haciendo "desde hace dos años sin cesar" en Castilla-La Mancha.

Frente a esto, Maestre ha dicho están los "3.000 profesionales sanitarios que se fueron a la calle con Cospedal", una época, en la que, ha dicho, el PP "cerraba e intentaba privatizar" hospitales y "decían que habíamos vivido por encima de las posibilidades en Castilla-La Mancha".

Con ello, ha lamentado que "esa ha sido la derecha que ha gobernado aquí y la derecha que sigue estando ahí y que siguen reivindicando", por lo que ha defendido que, con el PSOE, "en plena crisis, hemos sostenido, hemos sido la columna vertebral de este país", mientras "otros utilizan las crisis para recortar".

Además, ha sostenido que "cuando peor están las cosas, más empeño le ponemos, y eso es lo que ha hecho el presidente Page" y, por eso, "personas que no están ideológicamente o conceptualmente alineados con nosotros cogen su puño y su rosa y la meten en la urna para que sigamos gobernando".

LA PROVINCIA DE CIUDAD REAL "VA BIEN"

Por su parte, Pilar Zamora ha confiado en que volverá a ser la alcaldesa de Ciudad Real y así lo peleará "en cada situación".

Así, ha aprovechado para agradecer a la ejecutiva porque "en estos años se ha vivido de todo". "En esta provincia va bien, tenemos que trabajar mucho pero va bien", ha destacado.

De su lado, el presidente de FECIR, Manuel Marín, ha destacado que "se han hecho las cosas bien en Castilla-La Mancha con las empresas y autónomos durante tiempos difíciles y ha agradecido a la consejera de Economía, Empresas y Empleo de la región, Patricia Franco, "haber estado al lado de ellos siempre que lo han necesitado".

"También hemos contado con el presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, que ha estado siempre con los alcaldes de la provincia cuando lo necesitaban porque nuestro principal activo son los trabajadores y por eso es tan importante el diálogo social que tenemos que seguir potenciando", ha concluido.

El secretario general de Comisiones Obreras, José Manuel Muñoz, ha insistido en que "hay que sacar adelante la provincia, la región y el país". "Tenemos urgencias que son las que reivindicamos, y debemos tener un mercado laboral más equilibrado y con herramientas", ha concluido.

Una vez concluida la intervención de Muñoz, la secretaria general de UGT, Alfonsi Álvarez, ha criticado que "los trabajadores y trabajadoras llevan años cargando con la reforma laboral del Partido Popular".

"Este sindicato volverá a alzarse por la gente y para la gente y no podemos permitir que haya familias que no lleguen a fin de mes ni que los jóvenes sigan en la precariedad y no puedan independizarse", ha dicho, añadiendo que "la delegación tiene que plantearse otra manera de hacer las cosas".