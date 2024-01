Maestre dice que Almeida "es el dibujo de una motosierra" e insiste en las alternativas a las talas: "No es tan difícil"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha identificado los años de gestión del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, con "el dibujo de una motosierra talando árboles sanos" y ha insistido en que hay alternativa a las talas, que "no es una quimera" ni algo "tan difícil".

Desde el plenario que Más Madrid Ciudad está celebrando en Matadero, Maestre ha trasladado que la posición que defienden en su organización y "una enorme mayoría de los madrileños y de las madrileña es que los gobiernos tienen la obligación de buscar alternativas para que las obras, que son necesarias, se hagan pero con la menor afectación al arbolado y al patrimonio verde".

"No es tan difícil, no es una quimera, no es ni idealista ni particularmente complejo intentar que las obras no se resuelvan fácilmente talando árboles. El histórico de los últimos meses, semanas, años de Almeida en la ciudad es el dibujo de una motosierra talando árboles sanos que necesitamos", ha condenado.

Se trata de "hablar de alternativas, que el Ayuntamiento asuma la responsabilidad que tiene con su ciudad, con el aire, con el patrimonio verde y con la voluntad de muchísimos vecinos, que transversalmente lo que quieren es más árboles en sus calles y no menos".