Maestre espera que Carromero comparezca finalmente en comisión y acusa a Almeida de no explicar los motivos de dimisión

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, espera que el exdirector de Coordinación de Alcaldía, Ángel Carromero, comparezca finalmente en la comisión de investigación por el presunto espionaje con recursos municipales y ha acusado al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, de seguir sin explicar los motivos de la dimisión.

Maestre, desde la "fiesta reivindicativa" organizada por Más Madrid para reclamar el comienzo de las obras que eliminarán el 'Scalextric' de Vallecas, ha reiterado que Almeida "no cumple con su palabra" después de haberse comprometido a sentar en la mesa de la comisión a todos los miembros del Partido popular llamados a declarar.

Ante la ausencia de Carromero en la segunda sesión de la comisión de investigación de este lunes "por problemas de agenda", Maestre espera que asista próximamente ya que "es su responsabilidad".

"Ha sido una mentira más. Él dijo que Carromero tenía que sentarse porque tiene que responder a la pregunta que aún nadie ha sabido responder: si no había una trama de corrupción, si no había espionaje o si nadie intentó utilizar una empresa pública del Ayuntamiento para espiar a la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿por qué dimitió Ángel Carromero? Esa pregunta no se ha respondido", ha concluido Maestre.