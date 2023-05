Maestre: "Frente a su Bildu, nuestro Orcasitas; frente a sus chistes de maricas, nuestras maricas orgullosas"

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

La candidata de Más Madrid a la Alcaldía, Rita Maestre, ha contrastado los proyectos que tienen frente al PP --los dos partidos que lideran los bloques según las encuestas-- en un acto central en la Plaza Mayor. "Frente a su Bildu, nuestro Orcasitas, Carabanchel y Usera; frente a sus chistes de maricas, nuestras maricas orgullosas", ha exclamado.

"Frente a su desprecio por los barrios de Madrid, nuestro Félix López-Rey (número dos de la candidatura municipal); frente a su Bildu, nuestro Orcasitas, Carabanchel y Usera; frente a su desidia, mi energía; frente a sus chistes de maricas, nuestras maricas orgullosas; frente a su bandera ceñuda, nuestra bandera del Orgullo; frente al alcalde (José Luis Martínez-Almeida) de la contaminación y de la suciedad, la alcaldesa de los parques y de las sombras; frente a su sequía de ideas, nuestro programa de Más Madrid", ha enumerado.

A las "decenas de miles" de indecisos les ha lanzado una pregunta, "¿en qué han mejorado tu vida los gobiernos del PP? ¿Es tu vida mejor? ¿No? Pues mirad a la alternativa a esos gobiernos", ha defendido.

"A quienes dudan hay que decirles que hay un Madrid mejor, progresista, moderno, a la altura de sus esfuerzos. Y eso se consigue votando a Más Madrid, votanto por El Cañaveral, por Sanchinarro, por Butarque, por Las Rosas, por los Carabancheles, por San Isidro, por San Diego, por Lavapiés, por Centro. Se consigue votando por las bolleras y los maricas, por lo pediatras, por las profes de tus hijos, por tus hijos, por Madrid, por Más Madrid", ha arengado.

Más Madrid ha celebrado su acto central de campaña, 'De Madrid al cielo', en la Plaza Mayor, donde han habilitado 2.000 sillas, con reserva previa y todas ocupadas, más ciudadanía que ha seguido de pie el acto dentro del espacio acotado. En total se han congregado 3.500 personas, según fuentes de la organización.

Maestre ha arrancado defendiendo que esta campaña, frente a lo que hace el PP, "no es la primera vuelta de nada, no es el apertivo ni el primer plato de nada". "En Madrid nos jugamos que el PP siga moldeando la ciudad a su medida o nos los liberamos del peor partido que ha gobernado la ciudad", ha advertido. La candidata ha seguido arremetiendo contra un PP "que dice que la justicia social es la ideología del rencor, que Madrid es una ciudad dura, que los jóvenes no tienen que quejarse porque tienen lo que se merecen".

Pero peor que lo que dicen "es lo que hacen", ha proseguido, como "vender las casas a fondos buitre extranjeros; dicen que defienden los servicios públicos pero maltratan nuestra sanidad y aumentan las listas de espera; dicen que defienden las tradiciones pero regalan la ciudad a los turistas. Se les llena la boca con la palabra familia pero se desentienden de los 500 euros mensuales para pagar la plaza en la escuela infantil".

Y es que "llevan demasiado tiempo maltratando a la gente, creyendo que Madrid es suya". "Basta ya de creer que Madrid es del PP, basta ya de maltratar la sanidad pública, a los vecinos. Basta ya de conformismo, de brazos caídos", ha arengado, después de insistir en que Almeida se ha pasado la campaña hablando de ella y de Más Madrid mientras que la presidenta regional y candidata del PP a la reelección, Isabel Díaz Ayuso, trata de desviar la atención, hoy desde Bilbao en plena campaña autonómica madrileña. "Ellos son muy buenos en desviar la atención y desanimarnos", ha advertido. Tanto ella como Mónica García se plantan en una campaña "de propuestas" sacando músculo por Madrid.

Maestre ha comparado su energía y amor por Madrid, tanto "embarazada de ocho meses recorriendo los barrios y ahora en una campaña con una bebé de tres meses", con un Almeida "desganado, que arrastra los pies porque esta ciudad le queda grande".