Maestre se presentará a primarias de Más Madrid para ser alcaldesa, en lo que lleva trabajando 3 años "con muchas ganas"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, se presentará a las primarias de la formación para ser alcaldesa en 2023, un proyecto en el que lleva trabajando tres años "con muchas ganas".

Así lo ha afirmado este sábado desde Carabanchel, donde ha participado en una jornada de apuesta por la descentralización municipal. "Sí, desde luego", ha contestado a la prensa al ser preguntada sobre si se ve como alcaldesa.

La edil lleva trabajando tres años "con muchas ganas en el desarrollo de un proyecto, no de un programa, para la ciudad de Madrid". "Lo vamos trabajando barrio a barrio y desde luego espero que este año sea la culminación de ese proceso. Me presentaré al proceso de primarias, por supuesto, y espero recibir el apoyo para poder desplegar todo nuestro proyecto a o largo de este año", ha manifestado.

Cuando este 1 de octubre se conmemora el Día Internacional de las Personas de Edad, Maestre ha destacado la visita que ayer hizo a Villaverde Alto, donde se reunió con personas mayores. "Me decían que nunca jamás ha estado tan mal la Seguridad Social en Madrid, que nunca han tardado tanto en tener una cita, en que les den hora con especialista", ha trasladado.

Otro de los problemas es el de los bancos. "La política no puede echarse atrás. Me contaban que llevaban toda la vida cobrando la pensión y encontrándose con una cara amable y conocida en su sucursal pero ahora les ofrecen un gestor. No quieren un gestor, quieren que les traten como una persona", ha expuesto.

Maestre también se ha referido al problema de narcopisos que ha aflorado en Villaverde, problema que parece que "le importa muy poco al Ayuntamiento" de José Luis Martínez-Almeida "porque no sucede en el centro de la ciudad. "No es competencia del Ayuntamiento pero sí es de su incumbencia", ha alegado la concejala.

"COMO ALCALDESA NO ME VOY A QUEDAR CALLADA"

"Yo como alcaldesa no me voy a quedar callada cuando las listas de espera se hacen más largas y cuando los vecinos que han trabajado toda la vida se quedan sin derechos fundamentales", se ha comprometido.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha declarado por su parte que Rita Maestre y Más Madrid "encabezan un proyecto para que Madrid vuelva a ponerse en hora con los avances más relevantes del entorno".

Esos avances pasan por "transición ecológica, justicia social, descentralización y acercamiento de las administraciones a los ciudadanos". "Se resume en que Madrid sea una ciudad más amable, que se ocupe más de su gente y que trate mejor a sus vecinos", ha concluido Errejón.