El Maestro Joao carga contra Rocío Flores

MADRID, 18 (CHANCE)

La segunda parte del documental de Rocío Carrasco está dando mucho de qué hablar, pero hay rostros conocidos que siguen al lado de ésta como el primer día, es el caso del Maestro Joao, que desde el minuto cero pregonó por sus redes sociales su apoyo incondicional a la hija de la Jurado.

Europa Press ha podido hablar con el Maestro Joao y ha querido defender públicamente que las acusaciones que Rocío Carrasco está haciendo en su documental, están siendo benévolas con su familia mediática: "Creo que Rocío está contando mucho, pero creo que está contando mucho menos de la realidad. Creo que está siendo prudente, educada, correcta y está contando menos de lo que podría contar".

El vidente se posiciona a favor de algunas de las personas de la familia mediática, aunque reconoce que, generalizando, todos se han portado mal con la hija de la cantante: "Creo que meter todo en un saco no es justo. La familia mediática ha pisoteado mucho, pero no toda la familia mediática, espero que Rocío lo deje claro".

El Maestro Joao acusa a Rocío Flores de tratar muy mal a su madre, aunque ella ahora es lo suficientemente fuerte como para reponerse de sus ataques: "creo que Rocío Flores no ha parado de darle bofetadas a Rocío Carrasco, lo que pasa que ella tiene una armadura más fuerte ahora y no le llegan" y opina que la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco debería pedir perdón a su madre por todo el daño que le ha causado: "Le hace falta que diga "perdóname, mamá"".

Maestro Joao recuerda un trauma adolescente que vivió causado por una persona conocida: "sí, yo viví, no lo he dicho ni lo voy a decir. Era una persona que era integrante de un grupo muy famoso, tampoco diría el nombre aunque estuviese. Actualmente no está viva la persona, con lo cual menos lo voy a decir, tuvo una muerte muy trágica". Ese suceso le cambió la vida y le hizo sentirse culpable de los hechos hasta que pudo superarlo: "lo viví y en mi adolescencia fue muy duro. Como me creía culpable, lo callé todo el tiempo, fue terrible, la verdad" "me marcó por mucho tiempo, de por vida no porque, afortunadamente, con el tiempo lo superé. Yo he superado cosas grandes, trágicas, que las he logrado superar y aquello lo logré superar también".

Estuvo amenazado por la persona culpable y ese es el motivo por el que no denunció lo ocurrido: "pensando que yo era culpable, yo no se lo podía decir a nadie, también porque tenía la amenaza de la persona, una persona que conocí a través de alguien y me dijo: "yo voy a saber si lo dices por esta persona y entonces, te buscaré". Me pareció algo terrible". Le afectó profundamente y tuvo problemas de salud mental por aquel entonces: "sí, yo era muy joven y se me pasó de todo. Muy joven, muy desconocedor de la vida y se me pasó de todo. Cuando uno piensa que eres culpable de ello, vas contra ti, no contra la persona. Afortunadamente ya pasó".