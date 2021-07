El Maestro Joao muestra su opinión acerca de la defensa de Rocío Flores a su padre

MADRID, 15 (CHANCE)

Muchas están siendo las críticas que Rocío Flores está recibiendo por su defensa en televisión de Olga Moreno, pero también por los comentarios que hace a veces sobre su padre, Antonio David Flores, que lleva retirado del medio desde que se empezó a emitir la serie-documental de Rocío Carrasco.

Una de las personas más críticas con la joven ha sido el Maestro Joao, que cambió de opinión cuando escuchó la versión de Rocío Carrasco y ahora cada vez que puede se enfrenta en directo o por redes sociales con Rocío Flores y toda su familia.

En esta ocasión, hemos hablado con el Maestro Joao sobre el piropo de Rocío Flores hacia su padre catalogándolo como 'Súper héroe' y sus palabras han sido bastante claras: "No sé si tiene esa intención, pero es como Mario López, se van dando de hostias contra las paredes, para mí no es supe héroe, es villano por lo tanto reo que está confundida".

Cuando le preguntamos por cómo está su relación con la joven, nos comenta que: "Ni bien ni mal, no existen. No tiene interés para mí, es la defensora de un concursante, bueno es colaboradora, no defensora. Yo soy defensor de Tom" y en cuanto el debut de Rocío Carrasco en televisión, el vidente nos confiesa que: "Me ha parecido maravillosa. Ha estado en su papel, ella tiene que trasmitir las cosas y a partir de ahí luego debaten. Ha estado maravillosa, la adoro".

Sobre el papel de Tom en la recta final del concurso, explica: "Cuando él se fue le dije no escondas nada, las risas a la cámara, los llantos a la cámara y los enfados a la cámara. Creo que lo está haciendo, no está haciendo como otras personas, no voy a decir Olga, que de una manera sibilina van actuando por detrás y dejando a los demás a los pies de los caballos. Él lo dice, se lo come y sale natural todo".